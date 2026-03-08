Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde comienzos del milenio, las ciencias políticas hablan de una ‘personalización de la política’ que hace que votemos más por rasgos del candidato que por sus ideologías. Ahí no queda la cosa, porque esto es recíproco, como bien lo explica el ensayo “We vote for the persons, not for the policies” (revista Discover Psycology, enero 2023) tras resumir varios estudios de campo: los electores también votamos más en función de rasgos de nuestra persona ajenos a nuestra posición ideológica, si es que la tenemos. ¡Cómo hemos cambiado, pelones! El Perú no solo está inscrito en la tendencia, estamos en la vanguardia. Somos un laboratorio donde muchos politólogos pueden intuir lo que les espera a otros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.