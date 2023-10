1.Aquí ganó Milei

El domingo pasado dejamos de mirarnos el ombligo. Y vimos al ombligo argentino sorprendido con su última contorsión. El favorito Javier Milei, el ‘loco’ libertario derechista que encabezaba las encuestas fresco como la lechuga que lleva de cabellera, quedó segundo. Ganó Sergio Massa, el actual ministro de Economía responsable de la crisis económica inflacionaria. Lo muy malo conocido batió a lo muy incierto por conocer (que es lo que gana en muchas partes, eh). Sin embargo, la segunda vuelta podría sonreírle a Milei.

El embajador argentino en Perú, Enrique Vaca-Narvaja me contó que en las mesas que abrió el consulado, a contramano del resultado oficial, ganó nítidamente Milei. Será que los argentino-peruanos creen que lo mejor para salir del estancamiento de Ejecutivo y Congreso, es un flamígero outsider de derecha que nos mueva el piso en el 2026. Lo más cercano que tuvimos a ese perfil electoral fue Rafael López Aliaga en las municipales del año pasado, pero ahora está concentrado en apagar sus propios incendios en la MML.

Otra lección argentina para nuestra poco dialogante escena: apenas un día después del resultado que relegó a Patricia Bullrich (ex peronista de izquierda que viró a la centroderecha) y a pesar de los insultos que recibió de Milei (replicados con una querella), ya conversó con él y pactó su apoyo. Aún en clave alta, se pueden dar giros. En clave baja, que es la de todos los pre candidatos cuando la campaña está aún lejos, Carlos Añaños se desafilió de Avanza País y explora plataformas electorales de derecha y de centro. También en clave baja, Dina condecoró a Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador que pronto acaba su mandato recortado y que empata con ella en baja aprobación.

2.Amigas de Alberto

La aparición de nuevos indicios en el caso de la contratación de dos conocidas de Otárola ha hecho preguntarse a algunos sobre si Dina tiene un ‘plan B’, siendo Alberto el ‘plan B’. A estas alturas del régimen, los actores que lo rodean se han acostumbrado tanto a nuestro presidencialismo apantallado por la PCM, que se puede dudar de que exista ese plan B. Boluarte no tiene ni el equipo, ni una facción del Gabinete que responda a ella, ni la voluntad de dar un giro de esa envergadura.

Algunos ministros –voceros técnicos en lento y desganado aprendizaje de vocería política- salieron a tratar de voltear la página del infausto viaje presidencial que trajo por souvenir amargo a la mala cara del papa Francisco. Además, debían mostrar su agenda de obras y destrabes ante la recesión y el FEN (fenómeno del Niño costero). Había que mostrar, entre otras cosas, a dónde irá a parar el crédito suplementario al presupuesto del 2024, por S/.1580 millones, aprobado –ese sí- por todas las bancadas.

Sin embargo, los ministros no solo tuvieron que responder por la lejanía de Dina sino por las amistades de Alberto. La aparición de nuevos indicios, en “Panorama”, de que habría favorecido a su conocida Yaziré Pinedo, influyendo para que le otorguen una orden de servicio en el Ministerio de Defensa, alzó la temperatura. Se difundió un correo en el que un funcionario de la PCM le pide su CV. Otárola salió a rechazar la denuncia e invocó la transparencia de datos del Estado, aunque no quedó claro si lo hacía para jactarse de que ella exista o para lamentar que los periodistas le saquemos provecho.

Volvamos a los escenarios de recambio: lucen vacíos. El gobierno cuenta a su favor que la oposición parlamentaria es muy débil. Esta ni siquiera pudo lograr la votación para admitir a debate la primera moción de vacancia contra Dina, pues dos Niños retiraron sus firmas. Es muy fácil, en un parlamento con transversalidad de independientes de izquierda y derecha ávida de sacar provecho hasta el 2026, que Alberto articule la colaboración de estos. Poco le basta para mantener la armonía de poderes: observar algunas leyes (que se aprobarán por insistencia sin que el Ejecutivo llegue a pelear por su inconstitucionalidad), no cuestionar la contrarreforma educativa poniendo a ministros conservadores en el Minedu, no meterse en el lío de la JNJ. Que cada poder respete sus apetitos y sus debilidades. Esa es la sustancia del pacto pro gobernabilidad.

3. No se olviden de la Junta

El Congreso no la ha olvidado. La semana de representación congeló el conflicto por unos días. Algunas bancadas pueden reflexionar con sus partidos y llegar a la conclusión de que una defenestración de los 7 magistrados las desgastaría. ¿Pero cómo se va a perder el polarizado el gusto de ajustar cuentas con su extremo opuesto? Que las faltas imputadas no sean graves como para ameritar destitución ha sido rebatido hasta por constitucionalistas ajenos al progresismo de izquierda que defiende a la JNJ como un bastión contra la sed de venganza ‘anti caviar’.

Según me explicó su vicepresidente, Aldo Vásquez, no cree apropiado que los magistrados establezcan contacto directo y privado con bancadas y dirigencias partidarias, para cabildear por su causa. Tampoco, según su relato, habría intermediarios que lo estén haciendo. Pero sí me dijo que estarían dispuestos a reunirse en público con la mesa directiva del Congreso. Ese conflicto no se va a despolitizar fácilmente, pero político como es, mejor resolverlo con diálogo que con polarización.