Joseph Campos, abogado en materia constitucional de Nicanor Boluarte, acusó al juez Richard Concepción Carhuancho de haber adelantado opinión y por no poder dar una apariencia de imparcialidad en el proceso de prisión preventiva que está evaluando contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a RPP, detalló que presentó ante el Poder Judicial un hábeas corpus donde pide que el juez de investigación preparatoria que se encuentra, esta semana, dictando su resolución sobre los 36 meses de prisión preventiva que pidió la fiscalía contra Boluarte, sea apartado del caso y reemplazado por otro magistrado.

“Lo que he hecho es intervenir ante lo que considero una irresponsabilidad del juez Carhuancho que ha adelantado opinión en la versión de apariencia, que es una exigencia que tiene el proceso judicial en general”, explicó este martes.

Campos aseguró que el juez Concepción Carhuancho dictó una clase universitaria donde habló sobre corrupción y usó, en su presentación, una imagen de Nicanor Boluarte.

“Representa gráficamente como figura del problema de la corrupción en unas clases, cuando debe comprender que los jueces, más aún cuando pueden disponer la libertad de una persona, se les convoca y espera de ellos su gran actuación como jueces”, aseveró.

El abogado no pudo responder si es que el juez Concepción había dicho explícitamente que el hermano de Dina Boluarte era un ejemplo de corrupción, pero explicó que esto no era necesario y que el solo uso de la imagen de su defendido vulnera la apariencia de imparcialidad.

“En la dimensión de ser imparcial, hubiera atacado eso cuando hubiera un video donde dice que sí, fulano y mengano son corruptos. Pero para afectar la dimensión de la apariencia, es suficiente lo que hemos visto”, insistió al calificar como una “imprudencia” la actitud del juez de investigación preparatoria.

En otro momento, Joseph Campos justificó la ausencia de Nicanor Boluarte, tanto en la audiencia de este lunes como la de hoy, martes 19 de noviembre, en la que Richard Concepción Carhuancho está leyendo su resolución sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva por el caso “Waykis en la sombra”.

Si bien dijo que no asumía responsabilidad por el hecho que el investigado no se haya conectado, y descartó que él pudiera darle como consejo profesional que pase a la clandestinidad, el abogado dijo que para él hay una “explicación porque en la teoría constitucional la defensa de la libertad está perfectamente habilitada”, al insistir que el juez Concepción tiene una actitud parcializada contra su cliente.

“Si yo fuera el llamado, y entiendo que una persona tiene ese perjuicio de mí, no dejaría que me haga el show de detenerme. ¿Pero lo aconsejaría? No lo puedo aconsejar”, explicó.

“No lo sé”, replicó cuando se le consultó si conocía el paradero del hermano de Dina Boluarte. “Yo no he tomado mayor contacto con Nicanor Boluarte más que cuando me pide profesionalmente, porque este es un encargo que me ha hecho a mí y que yo asumí con la mayor de las convicciones”, agregó.