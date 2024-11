Joseph Campos, uno de los abogados de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció sobre el paradero de su patrocinado, luego de dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso los “Waykis en la sombra”, y consideró que está tomando la “decisión humana” de proteger su libertad.

En declaraciones a Canal N, reiteró sus críticas contra el juez Richard Concepción Carhuancho, de quien dijo debió inhibirse de ver el caso por un supuesto adelantamiento de opinión y calificó su fallo de “inconstitucional”.

“(Decisión humana es) proteger su libertad. Esta es una decisión inconstitucional porque lo único que invalida directamente la actuación del juez es cuando es manifiestamente parcial”, expresó.

“Frente a esa decisión inconstitucional, Nicanor Boluarte lo que está haciendo es proteger su libertad y no participar de este show, que mucha gente quiere que se establezca”, agregó.

En ese sentido, Campos remarcó que si bien no puede aconsejar sobre el tema a Boluarte Zegarra porque es un abogado “que se maneja en otros parámetros”, lo tiene que “entender”.

“Lo que sé es que está haciendo una decisión constitucionalmente aceptable de proteger su libertad. No lo sé (si está en el país), tampoco lo sé (si está prófugo), probablemente está en una indisposición médica, no lo sé”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Abogado de Nicanor Boluarte acusa a juez Richard Concepción Carhuancho de adelanto de opinión

Finalmente, el abogado del hermano de la mandataria aclaró que no participado en la decisión de Nicanor Boluarte de ausentarse de las audiencias del último lunes 18 y martes 19, cuando el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dio a conocer su decisión.

“Ciertamente no he participado de ninguna manera en esa decisión de Nicanor. Creo que está tomando una decisión humana, en primer lugar, y también como consecuencia de algo que él ha hecho previamente, y que lamentablemente el juez Carhuancho no tomó en consideración lo que se le dijo”, aseveró.

“Entre sus clases y ser juez, la Constitución prefiere que sea juez. Cuando él hace sus clases y cuando habla del tema corrupción y pone como imagen de los personajes que lo representan –una de ellas Nicanor Boluarte- es adelanto de opinión”, sentenció.

Declaraciones de Joseph Campos, uno de los abogados de Nicanor Boluarte. (Video: Canal N)

El caso

Este martes el juez Richard Concepción Carhuancho impuso 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra. Al igual que el lunes, el investigado tampoco asistió a la audiencia, ni se conectó de manera virtual.

El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.

Cabe indicar que Nicanor Boluarte es sindicado por la fiscalía como líder de una presunta organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumiera la presidencia.

Se le imputa haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.