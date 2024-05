Luis Vivanco Gotelli, abogado de Nicanor Boluarte, mantuvo en abril varias reuniones con el actual ministro de Interior, Juan José Santiváñez , así como con el entonces titular de dicho sector, Walter Ortiz, en la sede del Mininter.

El periodista Christopher Acosta detalló que en total Vivanco y Santiváñez se reunieron cinco veces en el último mes, cuando el actual ministro de Interior ocupaba el cargo de viceministro de Orden Interno.

En #NNoticias, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, descartó cualquier vínculo con el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, más allá del ámbito estrictamente profesional



Ante ello, Juan José Santiváñez afirmó que las reuniones fueron desarrolladas en el “ámbito profesional”, ya que Vivanco Gotelli acudió, según dijo, al Ministerio del Interior para conversar con el entonces titular del Mininter, Walter Ortiz, sobre la posibilidad de ejercer su defensa en un caso judicial.

Además, señaló que Vivanco Gotelli también asistió en otras fechas para participar, junto a otros especialistas del Derecho Penal, para estructurar el delito de terrorismo urbano trasnacional, a fin de ver la posibilidad de que los cabecillas de organizaciones criminales puedan ser derivados a la jurisdicción de Estados Unidos.

“Cuando el señor Luis Vivanco visita el Ministerio del Interior él no era abogado de Nicanor Boluarte. Su participación inicial en las instalaciones del Mininter es porque se le había convocado, como puedes ver en las visitas al despacho del exministro Walter Ortiz, para ver si podía asumir la defensa del exministro Ortiz en el proceso que mantenía, por el cual se está dilucidando en unas audiencias de etapa intermedia, situación que nunca se concretó”, afirmó al programa “N Noticias” de Canal N, el integrante del Gabinete Ministerial detalló que

“La visita de Vivanco fue inicialmente es para ver si cabría la posibilidad de que él fuera abogado del ministro Ortiz, una situación que no se concretó. Las visitas posteriores que están relacionadas con el despacho son porque el doctor Vivanco, que es un profesor de Derecho Penal, conjuntamente con otros profesores de Derecho Penal de la Universidad Católica y de la Universidad de Piura fueron convocados para estructurar el delito de terrorismo urbano trasnacional, es decir, efectuar diversas propuestas”, agregó.

Santiváñez aseguró que Vivanco no regresó al Mininter después de esas reuniones y que recién tras esas visitas asumió la defensa de Nicanor Boluarte.

La misma versión

Por su parte, Luis Vivanco coincidió en la versión dada por el ministro del Interior respecto a las visitas al Mininter. Precisó que es abogado de Nicanor desde el viernes pasado y que la persona que lo contacto fue la esposa de su defendido.

En #NNoticias, el abogado de Nicanor Boluarte indicó que asumió la defensa del hermano de la presidenta el último viernes, y que acudió al Ministerio del Interior para desarrollar el delito de terrorismo urbano



“Cuando yo he visitado el Ministerio (del Interior) yo no era abogado del señor Boluarte. Yo he visitado el Ministerio porque hemos tenido varias reuniones de trabajo a partir del tema vinculado a desarrollar el delito de terrorismo urbano y terrorismo urbano trasnacional; en ese contexto hemos trabajado durante varias fechas y no solamente yo, sino que han convocado a otros profesionales del Derecho Penal, quienes también han intervenido en reuniones de trabajo. Lo último, sí he conversado con el ministro Ortiz porque hubo una posibilidad de ejercer su defensa en un tema penal que él tiene vigente, y en ese contexto hemos conversado, pero al final no nos pusimos de acuerdo y no se concretó la defensa”, manifestó.