Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, aseguró que ya ha apelado la detención preliminar del hermano de la presidenta Dina Boluarte y dijo que su patrocinado no se acogerá a la figura de la colaboración eficaz.

En declaraciones a RPP Televisión, indicó que también está “casi convencido” de una probable solicitud de prisión preventiva contra Boluarte Zegarra, razón por la cual viene trabajando ante esa posibilidad.

“Ya la detención ha sido apelada, ya se presentó la apelación, estamos esperando que el juzgado conceda la apelación y eventualmente la eleve a una sala para poder discutirla en una audiencia pública”, expresó.

“En estos casos siempre sucede que después de la detención preliminar viene una medida de prisión preventiva. Yo estoy casi convencido que esto va a suceder, la experiencia nos ha enseñado que pareciera que un paso necesario es la prisión preventiva luego de una detención. Desde mi posición de abogado yo ya me he generado esa posibilidad y ya estoy empezando a trabajar precisamente para ello”, agregó.

Asimismo, Vivanco enfatizó que Nicanor Boluarte no se acogerá a la figura de la colaboración eficaz porque desde su punto de vista, no tiene ningún cargo de culpabilidad que aceptar.

“No, bajo ningún concepto porque la colaboración supone que uno acepta cargos y en este caso concreto mi patrocinado no tiene ningún cargo qué aceptar”, subrayó.

El letrado también remarcó que al hermano de Dina Boluarte se le abrió una nueva carpeta fiscal en la cual no se le han imputado formalmente los cargos y no sabe cuáles son las pruebas en su contra. También dijo que Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, tendrá que explicar las supuestas reuniones para beneficiar a su patrocinado.

“De un momento a otro la fiscalía ha creado otra carpeta, que es la 7 del 2024. En esta carpeta al señor no le han imputado formalmente cargos, no lo han citado a declarar, no ha podido comparecer, no sabe cuáles son las pruebas en su contra”, manifestó.

“El doctor Mateo Castañeda es la persona que va a tener que explicarnos en qué contexto y bajo qué motivación es que ha sostenido estas presuntas reuniones. De estos hechos no se desprende que mi patrocinado haya gestado una reunión, le haya pedido al abogado que se reúna, haya citado a las personas o haya controlado cómo han sucedido estos hechos”, añadió.

Declaraciones del abogado de Nicanor Boluarte. (Video: RPP TV)