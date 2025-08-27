La fiscalía realiza un nuevo allanamiento en el domicilio del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, como parte de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que lo involucran.

Personal del Ministerio Público llegó poco antes de las 6 a.m. al domicilio en un operativo que se está realizando en diversos distritos que, según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, es parte de un nuevo caso por el cual no han sido notificados.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Domicilio de Nicanor Boluarte en el distrito de San Borja allanado por la fiscalía. (Foto: @photo.gec)

Personal de la fiscalía con apoyo policial dentro del domicilio de Nicanor Boluarte.(Foto: @photo.gec)

“No tengo ninguna información del caso. Solo he tomado conocimiento a través de la diligencia. Lo único que puedo decir es que es un abuso más de la fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día”, comentó Vivanco ante la prensa al llegar al inmueble de San Borja.

“Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No conoce a ninguna de estas personas. No entiendo cómo lo están vinculando. Esto es un abuso, es absolutamente innecesario. En lugar de citarlo, lo que hacen es allanar”, agregó el abogado para luego ingresar al lugar del allanamiento, en alusión a datos de que esta nueva carpeta involucra también al ministro de Justicia y censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, calificó la diligencia como un "abuso" del Ministerio Público. (Foto: @photo.gec)

Tras la llegada de Vivanco, se retiró del lugar el representante de la defensa pública, César Linares, quien estuvo presente durante los primeros minutos del allanamiento y quien ante la prensa descartó que haya ocurrido algún incidente con el hermano de la mandataria.

“Él está ahí. Hasta el momento todo tranquilo. Desde el comienzo y hasta ahora sigue mostrando apoyo a la justicia. No hay ningún problema con el señor Boluarte, ahora está con su abogado privado, el Dr. Vivanco”, explicó Linares a la prensa.

El hermano de Dina Boluarte actualmente se encuentra involucrado en otro caso conocido como “Los Waykis en la sombra” donde se le considera el presunto cabecilla de una supuesta organización criminal que habría buscado designar a funcionarios en la Dirección General de Gobierno del Interior en el Ministerio del Interior para copar plazas de prefectos y subprefectos a través de los cuales buscar afiliados para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”.