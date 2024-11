El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, cuestionó la orden de prisión preventiva dictada contra el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por 36 meses por el caso “Waykis en la sombra”, y evitó opinar sobre el hecho que se encuentre prófugo de la justicia.

En declaraciones a RPP, Demartini respondió sobre la situación del hermano de la presidenta, pero aseguró que emitía su opinión como un “ciudadano común y corriente y como un funcionario público”, y no como miembro del Gabinete. En esa línea, dijo que respeta las reglas de juego y las normas vigentes.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, aseveró.

“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, agregó Demartini.

Este martes 19 de noviembre, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuacho, aprobó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros investigados por el caso “Waykis en la sombra” como el exdirector del Interior del Mininter, Jorge Luis Ortiz Marreros; la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, Zenobia Griselda Herrera; y Jorge Chingay Salazar.

La última vez que se vio a Boluarte fue de forma virtual, cuando se conectó a la audiencia el domingo 17 de noviembre. Por esto, al finalizar la lectura de su decisión, el magistrado ordenó la búsqueda y captura del hermano de la presidenta de la República.

Sobre su pase a la clandestinidad, Julio Demartini evitó opinar a favor o en contra y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está merituando, si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, fue todo lo que señaló.

Lo que sí indicó el ministro es que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la jefa de Estado en un intento de “mellar la voluntad” de Dina Boluarte.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, aseveró.