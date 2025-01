El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, aseguró que su defendido se reincorporará a su vida normal “en las próximas horas o días”, luego de reiterar que no se ha comunicado con él mientras estuvo en la clandestinidad desde noviembre del año pasado.

“Indudablemente luego de haberse decidido el incidente, él tiene que reincorporarse a su vida ordinaria, su casa, su trabajo, sus actividades diarias. Sin duda lo hará en las próximas horas o días”, dijo a Canal N.

El Poder Judicial, en segunda instancia, revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso “Los Waykis en la sombra”.

El hermano de la mandataria permaneció en la clandestinidad desde el 19 de noviembre del 2024, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó esta restricción en su contra.

Vivanco reiteró que, desde que Nicanor Bolaurte pasó a ser prófugo de la justicia y hasta este miércoles 15 de enero, no había tenido comunicación alguna con su cliente.

“Todavía no he hablado con él. No he tenido comunicación con él”, aseguró.

“La verdad es que he tomado la decisión con bastante tranquilidad y prudencia y voy a respetar los tiempos del señor para reincorporarse a sus actividades”, agregó el abogado.

Vivanco también recordó que, gracias a la comparecencia simple que le dictó la sala de apelaciones en lugar de la prisión preventiva, Nicanor Boluarte no tiene ninguna restricción, lo que le permitiría salir del país.

“El señor puede ejercer libremente cualquier derecho que le asista y el tema de salir del país, que es recurrente, la verdad es que la última vez que salió del país fue en el año 2018 por un tema de trabajo”, detalló.