El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, aseguró que el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se encuentra en el Perú y aseguró que están tratando de capturarlo para que cumpla los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra.

“En el Perú está, está en el Perú, pero no voy a decir su ubicación porque ya estaríamos alertando más de lo que ya lo han alertado todos los medios”, dijo este martes en declaraciones a RPP.

Nicanor Boluarte está prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra como parte de la investigación en su contra por presunta organización criminal en el caso “Waykis en la sombra”.

“Tenemos unas informaciones por fuente humana que tienen que vincularse con algo de tecnología, y esperamos orientar por ahí nuestro esfuerzo de búsqueda”, agregó el comandante PNP, quien evitó dar una fecha posible de captura del hermano de la presidenta de la República.

“No le puedo dar una fecha porque no tengo una bola de cristal para saberlo. Igual con (Vladimir) Cerrón. Nosotros podemos ir haciendo los indicadores de cómo ubicarlo pero las personas no quieren ser detenidas”, explicó al señalar que así como la policía hace operaciones de captura, los prófugos hacen todo lo posible por evadirlos.

El general PNP Víctor Zanabria expresó su desacuerdo con las críticas contra la labor policial al recordar que fueron ellos los que detuvieron de forma preliminar a Nicanor Boluarte, mientras que ahora están cumpliendo con todos los procedimientos de ley para proceder con su captura, sin dejar de resaltar que “una cosa es intervenir por flagrancia y otra cuando el detenido ya está con la predisposición que va a tener la revocación de su libertad”, lo que le permite tomar medidas para fugarse.

“Acá hay algo contraproducente. Me dicen que debimos desde un mes ante vigilarlo. ¿No salen todos a quejarse que estamos ejerciendo vigilancia sobre viviendas que no están autorizadas? Nos dicen que hagamos algo cuando el propio sistema judicial nos dice que no debemos hacer eso, y encima dicen que somos inoperantes. Como que no coinciden las cosas”, comentó.

Zanabria aseguró que la PNP tiene un plan para capturar a Nicanor Boluarte, así como en el caso de Vladimir Cerrón -quien lleva en la clandestinidad más de un año-, y garantizó que ya están trabajando con Requisitorias y con alertas a nivel nacional e internacional.

“Esperamos podamos detenerlo y ponerlo a disposición nuevamente de las autoridades judiciales, y esperamos que no nos echen la culpa a nosotros después, luego, cuando se suspenda o revoque la libertad y seamos nosotros los responsables”, concluyó.