Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que es “absolutamente inocente” y dijo que es ajeno a los hechos por los cuales fue allanada su vivienda por el Ministerio Público este miércoles 27 de agosto en el distrito de San Borja.

Usando un discurso similar al de su hermana y el Consejo de Ministros, señaló que la medida es una evidencia del “abuso del poder” de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público como institución.

En declaraciones a los periodistas luego de la diligencia, Boluarte Zegarra afirmó que está “cansado de la persecución” solo por ser hermano de la mandataria y acusó a la fiscalía de salir “a pescar” para “armar un muñeco” y “perturbarle la vida”.

“Otra vez comprobamos que la fiscalía sale a pescar a ver qué se encuentra para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidenta de la república y eso no podemos aceptar en una sociedad donde se debe respetar el debido proceso y el derecho de los ciudadanos. No se puede aceptar eso, ya estoy cansado de la persecución esta solo por ser hermano de la presidenta de la república”, expresó.

“En su momento se va a aclarar todo. Yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa, por eso no soy parte de ese proceso y a pesar de eso han allanado mi casa”, agregó.

Nicanor Boluarte también negó conocer o haber conversado con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Dijo tener arraigo laboral por su profesión de abogado y descartó haber trabajado para la Mina “El Dorado S.A.”.

“(Son) absolutamente falsos (los supuestos beneficios de arraigos), yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados. Con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver y no conozco y nunca he conversado con el señor Santiváñez. No lo conozco, nunca he conversado (con él)”, subrayó.

“Tengo arraigo laboral por mi ejercicio profesional desde hace muchos años y no necesito de nadie, ni del señor ni de esa oficina, para tener arraigo en este país. No sé nada ni conozco la mina El Dorado. Nunca he trabajado para ninguna mina y nunca he hablado de ninguna mina”, añadió.

Finalmente, el hermano de Dina Boluarte enfatizó que ha sido un funcionario público “sin ninguna mancha” e insistió en que no tiene “rabo de paja” y que ejerce libremente su profesión como abogado en el sector privado.

“Como especialista muchas veces en el Ministerio de Educación he tenido que renunciar al sector público desde que ganó el señor Castillo la Presidencia. Soy un funcionario de 25 años de trayectoria en la función pública sin ninguna mancha, absolutamente limpio, transparente. No tengo rabo de paja, me pueden buscar donde sea”, acotó.

“(Trabajo en el) sector privado. Yo ejerzo libremente mi profesión como abogado en mi oficina”, sentenció Nicanor Boluarte.

El caso

Este miércoles 27 de agosto la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en el domicilio del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, como parte de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que lo involucran.

Personal del Ministerio Público llegó poco antes de las 6 a.m. al domicilio en un operativo que se está realizando en diversos distritos que, según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, es parte de un nuevo caso por el cual no han sido notificados.

Boluarte Zegarra es vinculado a uno de los cuatro hechos presuntamente ilícitos que habrían sido perpetrados por una supuesta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según la fiscalía, Santiváñez sería el “hombre clave” y, en su condición de ex ministro del Interior, habría reunido a un grupo de personas, entre ellas diversos abogados con la finalidad de que apoyen presuntos actos irregulares.

Por ello, el Ministerio Público solicitó también el allanamiento a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Juan José Santiváñez, pero este extremo del requerimiento fiscal fue rechazado por el Poder Judicial (PJ).