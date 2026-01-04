Nicolás Maduro detenido en Venezuela y llevado a Estados Unidos: las reacciones en la política peruana y en los candidatos presidenciales

El Gobierno del Perú hizo un llamado a la una “pronta solución de la situación política en Venezuela” y a “una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos” luego de la captura de Nicolás Maduro como fruto de una intervención militar de los Estados Unidos.

En un comunicado este sábado por la mañana, -horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara sobre la detención del dictador venezolano y su esposa- la Cancillería peruana se refirió a “los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro”.

En el pronunciamiento, el Perú reafirmó su “compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales”, pero también remarcó que ha “seguido con especial preocupación la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela”.

“El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”, afirmaron.

A partir de ello, indicaron que el Perú “hace un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, así como la atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional”.

También señalaron que están “monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela” y “hasta el momento, no se han reportado incidentes con nuestros connacionales”.

En tanto, el presidente José Jerí usó su cuenta de X para afirmar que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad” y pedir “que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”.

“Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad. Desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria (…) Reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó lo ocurrido como “una gran noticia para todo el continente” y dijo que “muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región podrán regresar a su patria”. Remarcó que se trató de “el final de 26 años de dictadura comunista”. “No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, dijo.

La detención de Nicolás Maduro también fue comentada por distintos candidatos presidenciales actualmente en carrera para las elecciones generales del 2026, quienes se posicionaron a favor o en contra de lo ocurrido (ver recuadro).

Posturas de candidatos sobre la detención de Nicolás Maduro

Candidatos como Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (APP), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), José Williams (Avanza País), Carlos Jaico (Perú Moderno), Paul Jaimes (Progresemos) celebraron la intervención estadounidense y la detención del dictador venezolano.

Entre los que cuestionaron el hecho estuvieron los que defendieron a Nicolás Maduro hasta el final y niegan que haya sido un dictador, como Ronald Atencio (Venceremos), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Vladimir Cerrón (Perú Libre); y los que si bien lo reconocen como tal, opinaron en contra de la intervención militar del gobierno de Donald Trump en territorio venezolano, como Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Mesías Guevara (Partido Morado) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Efectos

En diálogo con El Comercio, el excanciller Javier González Olaechea consideró que debemos “sentirnos muy orgullosos de que el Perú fue el primer país del mundo en reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente electo de Venezuela tras el fraude electoral” y comentó los efectos que la caída de Nicolás Maduro tendría para el país.

“Subrayo cinco puntos: Primero, parará el éxodo venezolano al país. Segundo, todos los crímenes -narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, de armas y lavado de dinero, entre otros, que fomentaba Maduro, van a menguar. Tercero, Maduro está preso, pero no sus múltiples socios y secuaces. Cuarto, el gobierno debe mantener en máxima alerta la frontera con Colombia, principalmente, para evitar que sigan operando sus cárteles o se fugen con destino a nuestro país y quinto, nuestra prioridad es nuestra seguridad”, dijo.

Carlos Pareja, exembajador del Perú en Chile y Estados Unidos, remarcó que estamos ante “la caída de un tirano y eso hay que celebrarlo”: “Ha sido su caída y ojalá que caiga todo ese régimen dictatorial, como un castillo de naipes”.

“En general, es una gran noticia para la región que haya caído este dictador, un opresor que tenía presos políticos, que (en su gobierno) ha habido muchos asesinatos, secuestros, violaciones a los Derechos Humanos. Eso lo tiene que celebrar toda la región”, agregó. “Ojalá que el régimen que se establezca sea uno elegido por el pueblo venezolano, que se respete su deseo. Ahora hay un compás de espera, hay que esperar con calma los siguientes pasos”.