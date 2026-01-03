La Cancillería, a través de un comunicado publicado este sábado comunicó la postura del Gobierno del Perú ante la incursión militar estadounidense y la detención de Nicolás Maduro, a quien calificó como líder de un “gobierno ilegítimo”.

En su pronunciamiento, el ministerio señala que El Poder Ejecutivo peruano hace un llamado a las partes para encontrar una “pronta solución de la situación política” en el país vecino, orientada hacia una transición democrática que cuente con el respaldo de la comunidad regional.

En su pronunciamiento, la Cancillería peruana reafirmó su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz, enfatizando la importancia de la solución pacífica de controversias.

📄Comunicado Oficial 001-2026: Respecto a los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela.



👉https://t.co/MWuwTfDKmj pic.twitter.com/ULiR2KvCEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 3, 2026

“El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”, destacó el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno expresó su preocupación por la amenaza que representa la delincuencia organizada transnacional para la seguridad del hemisferio. En ese sentido, el texto menciona que el Estado peruano ha seguido con especial atención las actividades de los cárteles del narcotráfico que operan en territorio venezolano.

Respecto a la situación de los connacionales en Venezuela, la Cancillería informó que se encuentra monitoreando permanentemente a la comunidad peruana. “Hasta el momento, no se han reportado incidentes con nuestros connacionales”, confirmaron.

Los hechos que motivaron este pronunciamiento se iniciaron en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques aéreos sobre objetivos estratégicos en Caracas. Donald Trump luego confirmó que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados y removidos del territorio venezolano.