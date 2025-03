Hernán Chaparro, psicólogo social, ex director de la encuestadora GFK, me dice que hay que leer más allá del eje derecha/izquierda: “El centro todavía es importante, pero le falta discurso. Cuando hago estudios y preguntamos a los que se perciben de izquierda, te dan definiciones identitarias, del tipo ‘soy del pueblo, ‘apoyo a los pobres’. Cuando preguntas a la derecha, aparecen algunas definiciones ideológicas y una mayor conexión emocional con ellas”. O sea, ¿al centro no solo le falta ideología, sino emoción?. “Exacto. Cuando preguntas sin tarjeta [sin alternativas de respuesta para que marque el encuestado], el primero que sale es Martín Vizcarra. Se podría decir que está en el centro, pero él no lo dice. Te habla de su perrita, del triunfo de Alianza, de su día a día. Pero ha conseguido una conexión emocional”.

En resumen preliminar, el centro no tiene que desaparecer si encuentra discurso y emoción (y la franqueza transversal a uno y otra). Veamos a los dos partidos más viejos y vigentes, APRA y Acción Popular, que se han identificado históricamente con el centro, uno más hacia la izquierda, el otro más a la derecha. Los apristas acaban de celebrar los 130 años de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus descendientes rechazan la calificación de derecha, pero su proximidad con partidos y causas de derecha los descuadra. No solo buscan al mejor candidato en sus filas, sino a sí mismos.

En AP, el dilema ideológico puede parecer exquisito cuando están manchados por los orines de los ‘Niños’ del Congreso. Víctor Andrés García Belaunde, dirigente histórico y uno de sus precandidatos presidenciales, me dijo: “Los ‘Niños’ ya fueron olvidados, ahora el Congreso está identificado con lo que hagan APP y el fujimorismo. La ‘Lampa’ tiene gran recordación”. Es cierto que la marca partidaria ha sobrevivido a la performance de su bancada y podría sobrevivir a los niñatos, ¿pero cómo se definen, para a partir de allí penar su oferta electoral? Se lo pregunté a Julio Chávez, presidente del partido: “Es cierto que algunos liderazgos nos han hecho perder el centro político, pero queremos recuperarlo”. Chávez se refiere al jale que Alfredo Barnechea supuso hacia la derecha en el 2026 y Yonhy Lescano hacia la izquierda en el 2021. Lescano se fue del partido, pero Barnechea podría repetir el plato e imponer su propia (auto)percepción del espectro con citas del fundador Fernando Belaúnde.

“Nosotros continuamos en el centro, ni vamos a virar a la derecha, ni vamos a virar a la izquierda, nos quedamos en el centro”. Mario Fernández, secretario general de Somos Perú

No rojos ni azules

Un nieto de Belaunde se ha querido colocar al centro del debate sobre el centro. Rafael Belaúnde Llosa se reunió con el Coronel (r ) Harvey Colchado y Gino Costa, dos personajes ‘caviares’ vistos a través del cristal de la derecha y la izquierda radical. Le pregunté en RPP, si esa cita confirmaba que su partido busca colocarse en una posición, digamos, provocadoramente, ‘centro caviar de derecha’. Esta fue su respuesta: “¿Qué es lo caviar hoy? Si uno no se adhiere a una derecha prebendaria, mercantilista que obtiene sus beneficios a partir del favor político; o no se adhiere a una izquierda retrógrada, estatista (…), si uno no se adhiere a uno de esos extremos, ya es caviar. Yo creo que hay un espacio para el sentido común”. Desde la derecha le ha llovido fuego.

¿Es eficaz electoralmente invocar la racionalidad y el sentido común como valores propios que nadie más tiene? Resulta una letanía, repetida por académicos y expertos, decir que hoy se desprecia lo razonable y se exalta lo pasional e irracional. El populismo está de moda y tiene un vasto repertorio de exaltaciones en forma de hipérbole, de odio, de fé ciega, de teorías conspirativas y, sobre todo, de simplificaciones del mundo entre buenos y malos, ricos y pobres, caviares y anti caviares, fujimoristas y anti fujimoristas. Esa es la realidad de la demanda electoral, a la que la oferta electoral, es decir los candidatos, se van a acomodar.

Belaúnde Llosa no quiere rehuir la autodefinición de centro, pero no queda otra que ensayar mantenerse en ella con un discurso agresivo. Por el contrario, Alfonso López Chau, el rector de la UNI y precandidato de Ahora Nación, se decía de centro o centro izquierda, pero ha trocado su autodefinición en izquierda a secas. Llámenle a este ajuste, tener conciencia de polarización u opción por liderar una alianza de varios pequeños partidos que son y se definen de izquierda sin ambages.

El Partido Morado nació proclamándose de centro. El mismo color morado, ni rojo ni azul, era una definición de equidistancia. Pregunté a su presidente, Luis Durán, por cómo se definen ahora. Me contó que lo han debatido mucho y que se han decidido quedarse en el centro. “Hay 3 razones para ser de centro. Una es de método, utilitaria. Decimos que centro es con el que podemos dialogar. La otra es el ser equidistante, ni lo uno ni lo otro, pero a eso le falta contenido. La tercera, que es explicar técnicamente lo que somos, en lo que creemos y el resultado es que somos de centro”. ¿Pero todo este proceso no le interesa al electorado, no? “Claro, somos conscientes de que estamos en tiempos polarizados, por eso hemos decidido ser más agresivos, a eso le llamamos un ‘centro valiente’”. Por supuesto, la conexión emocional y los votos llegan según el candidato. Las autodefiniciones son solo referencias para ellos y para los partidos. Los morados, por ejemplo, tienen a dos autolanzados en sus filas, Mesías Guevara y Richard Arce, pero dependerá de su jale a la hora debida, ver cómo se ubican en el partidor de la primera vuelta y, antes, en partidor de las alianzas.

Alianza Para el Progreso, la fuerza que lidera el Congreso junto al fujimorismo, se suele percibir de centro. ¿Ha cambiado eso para el 2026? “Somos de centro genuino, no aparente”, me respondió Luis Valdez, el secretario general de APP, cuando se lo pregunté. En realidad ese debate de contenidos hoy no es crucial para un partido que está en otros apuros y urgencias de definición respecto de Dina, del Congreso, de las políticas de inseguridad ciudadana.

El horror centrífugo, con primacía del polo derecho, ha sincerado a otros. Por ejemplo, en las dirigencias de Fuerza Popular había reticencias en llamarse de derecha. Los naranjas preferían el atenuante de la ‘centro derecha’ y los celestes preferían esquivar la pregunta para llamarse ‘socialcristianos’. Ahora, a ambos los une un término que no es la derecha a secas pero la saborean porque convoca a las masas y le roban a la izquierda un concepto que este se apropió por décadas: son la ‘derecha popular’.

Avanza País es la derecha a secas. Su presidente Aldo Borrero y su secretario general Luis Flores, a pesar de que militaron en la fase izquierdista del partido, no tienen empacho en definirse hoy de derecha, sin florituras. También pregunté al secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, si la campaña del 2026 les ha provocado debate para redefinir su ubicación en el espectro. “Nosotros continuamos en el centro, ni vamos a virar a la derecha, ni vamos a virar a la izquierda, nos quedamos en el centro”, me dijo en tres formas.

“Al fujimorismo y a Renovación Popular los une un término que roba a la izquierda un concepto que esta se apropió por décadas: son la ‘derecha popular’”

Luego de estas conversaciones con dirigentes partidarios sería una conclusión simple y pobre, decir que la campaña que se nos viene encima pondrá al centro en serios apuros y forzará más fugas hacia los extremos. La huida será, como nos advirtió Hernán Chaparro, hacia otros ejes de definición que pesarán tanto o más que la vía de doble sentido izquierda/derecha: la mano dura para atacar la inseguridad ciudadana, la pesantez e ineficiencia del Estado, las trabas al emprendimiento, las grandes brechas e inequidades del Perú.