El Gobierno a través de la Cancillería designó al diplomático Carlos Raúl Vásquez Corrales como nuevo embajador del Perú ante la República Popular China.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó su nombramiento con la resolución suprema 109-2025-RE firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el canciller Elmer Schialer.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Canciller Elmer Schialer viaja a Colombia del 20 al 22 de agosto para reunión presidencial del Tratado de Cooperación Amazónica
Vásquez Corrales fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú y se le extenderán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes, y la fecha en la que asumirá el cargo se precisará posteriormente en una resolución ministerial.
El nuevo embajador del Perú ante China ocupaba el cargo de director general de Protocolo y Ceremonia del Estado de la Cancillería desde el 2 de junio del 2025.
Previamente, fue embajador de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y embajador del Perú en Singapur.
TE PUEDE INTERESAR
- Comisión de Ética evaluará investigar a Darwin Espinoza por no asistir al pleno por ir a partido de fútbol, según Elvis Vergara
- El Apra y la historia detrás del retiro de Javier Velásquez Quesquén, Pilar Nores y otros 11 mil afiliados del padrón del JNE
- Una bancada “mixta” y la suspensión del presidente: las otras novedades del predictamen que planteaba aumentar el sueldo a congresistas
- Congreso amplía por 90 días plazo para que comisión investigue acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht
- Congreso: Comisión de Constitución anuncia retiro de propuesta para aumentar a S/42 mil sueldos de diputados y senadores
Contenido sugerido
Contenido GEC