El Gobierno a través de la Cancillería designó al diplomático Carlos Raúl Vásquez Corrales como nuevo embajador del Perú ante la República Popular China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó su nombramiento con la resolución suprema 109-2025-RE firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el canciller Elmer Schialer.

Vásquez Corrales fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú y se le extenderán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes, y la fecha en la que asumirá el cargo se precisará posteriormente en una resolución ministerial.

El nuevo embajador del Perú ante China ocupaba el cargo de director general de Protocolo y Ceremonia del Estado de la Cancillería desde el 2 de junio del 2025.

Previamente, fue embajador de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y embajador del Perú en Singapur.