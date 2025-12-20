El Gobierno designó al embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, como representante permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza. El nombramiento fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.º 213-2025-RE, publicada el 19 de diciembre de 2025.

La resolución se sustenta en lo establecido en el numeral 12 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que faculta al presidente de la República a nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, la designación se realiza de conformidad con la Ley N.º 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; y su respectivo reglamento.

De acuerdo con la norma, al embajador Schialer Salcedo se le extenderán las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes para el ejercicio de sus funciones diplomáticas ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

La resolución precisa que la fecha en la que el nuevo representante permanente deberá asumir funciones será determinada posteriormente mediante Resolución Ministerial. Además, el gasto que genere esta designación será atendido con cargo a las partidas presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El dispositivo legal cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y es refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, conforme a lo establecido en la normativa vigente.