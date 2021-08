La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, señaló que presentará un pedido para que se declare al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como “persona no grata” debido a las actividades que ha realizado y las declaraciones que ha hecho durante su estadía en el Perú.

“Este congreso no se cierra, vamos a defender nuestro derecho a la democracia, no es que Castillo o Cerrón lo quiera cerrar y lo haga, veremos la forma de trabajar en conjunto con todas las fuerzas política. Es un trabajo conjunto”, manifestó.

“Voy a pedir por escrito que se le declare persona no grata, al señor expresidente Evo Morales, no puede estar haciendo uso de movilidades policiales ni de resguardo, voy a pedir que se le declara persona no grata, no se viene al Perú a hacer apología, a intervenir en temas de gobierno, somos peruanos e independientes”, sostuvo a la prensa.

Declaraciones de Norma Yarrow

El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró el último miércoles que según su experiencia “la mejor forma” de modificar la política de un país es a través de una Asamblea Constituyente. El exmandatario boliviano indicó que, en su experiencia, “la nacionalización” y “la redistribución de la riqueza” fueron importantes para su manejo económico en su Gobierno.

“La mejor forma de cambiar la parte política en nuestra experiencia es la Asamblea Constituyente, la refundación de nuestras repúblicas a 200 años y en la parte económica la nacionalización que es tan importante, y en la parte social la redistribución de la riqueza”, sostuvo en una conferencia ante la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato fundado por Pedro Castillo.

Cuestiona ministros

Yarrow reiteró los cuestionamientos hacia el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar y dijo que su bancada pide la salida de cuatro ministros de cara al pedido de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

“Hemos pedido el retiro de cuatro ministros. En el caso de Béjar, por la salida del grupo de lima y su inclinación a movimientos extremos como el Movadef. Una persona con vínculos con el terrorismo no puede cambiar de un día para el otro. Hemos sido electos por el pueblo, hemos tomado medidas correctivas. Se trata de colores políticos, se trata de nuestra bandera y nuestra voluntad”, indicó.

