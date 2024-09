El nuevo canciller, Elmer Schialer, aseguró que la posición del Perú con relación a la situación de Venezuela no ha cambiado, luego de haber declarado ayer que “los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos”.

“Quiero señalar con toda claridad, prístina claridad, que no hay un cambio de giro, no hay un cambio de posición del Perú con respecto a la situación Venezuela. Eso espero que quede claro”, declaró hoy en la mañana a TV Perú.

LEE TAMBIÉN: Declaración del nuevo canciller crea incertidumbre sobre la postura de Perú ante Venezuela

En la entrevista al programa “A Toda Máquina Perú”, no se le preguntó a Schialer si consideraba al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura o si lo reconocía o no como ganador de las recientes elecciones fraudulentas de julio.

Lo que destacó es que el Perú ha expresado su oposición a la orden de captura emitida contra Edmundo González Urrutia, líder opositor a quien el excanciller Javier González-Olaechea reconoció como ganador de las elecciones venezolanas de julio de este año.

“Hemos sido absolutamente claros, en comunicados sin ningún ambage. El Perú no acepta ese tipo de acciones y actitudes, y demandamos el pleno respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos”, respondió.

En la víspera, el 3 de setiembre luego de haber jurado en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Schialer Salcedo respondió a la prensa sobre cuál será la posición del Perú sobre Venezuela tras el cambio de canciller.

“Ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después”, respondió en esa oportunidad.

El canciller reconoció que esta declaración “puede llevar a una desafortunada doble lectura”, por lo que insistió en que la posición del Perú es “de defensa de la democracia de Venezuela”, para luego recordar que se han publicado diversos comunicados al respecto, tanto de forma individual como en conjunto con otros países de la región.

Elmer Schialer dispuesto a ir al Congreso

El nuevo canciller se pronunció en respuesta a declaraciones de Alejandro Muñante (Renovación Popular) quien comentó este martes que debería acudir a la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo para responder sobre la postura peruana frente a la situación de Venezuela.

“No solo es una obligación democrática del canciller y de todos los ministros asistir al Parlamento tantas veces seamos convocados para aclarar cuestiones, debatir también otras y para explicar la posición del Ejecutivo. En el caso personal, estaré muy gustoso, no solo es una obligación, es una que cumplo gustosamente, de acudir al Parlamento cuantas veces me se me convoque”, aseguró.