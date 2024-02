Dentro del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito, se venía realizando el robo sistemático de gasolina de unidades de la Policía Militar destinadas a realizar rondas. El responsable de esta sustracción sería el teniente coronel EP Jimmy Grandez Sánchez, de acuerdo a una denuncia hecha por el sargento EP Marco Auccatoma Felices.

Auccatoma Felices, en una entrevista a “Panorama”, refirió que Grandez Sánchez le ordenó a él y a otros integrantes del Batallón N°505 de la Policía Militar retirar la gasolina de 90 y 95 octanos y luego se almacenaba en una oficina de la comandancia de dicha unidad.

“Él [Grandez] me daba las órdenes y yo por un acto de subordinación tenía que hacer caso. [Un día] nos dijo ‘vamos a salir a las 10:40 p.m.’, fuimos a la playa de estacionamiento donde guardamos los vehículos de la unidad, fuimos con bidones grandes […] Él empezó a abrir el comancar (vehículo del Ejército) y salió la gasolina, nosotros poníamos el balde abajo”, manifestó el sargento EP.

Detalló que hurtaban 360 galones de gasolina de 90 y 95 octanos cada mes.

Auccatoma Felices refirió que este combustible fue vendido por Grandez Sánchez a aproximadamente 30 oficiales del Ejército, algunos de ellos de su promoción.

El denunciante, además, presentó videos de cómo robaban la gasolina y chats de WhatsApp con el teniente coronel, donde este le daba instrucciones para que abastezca con ese mismo combustible su auto y el de otros. A estos últimos les cobraba.

Por ejemplo, Grandez Sánchez le indicó lo siguiente: “Felices, das combustible de 90 a Rosales, te dará dinero a ti”, “Felices abastece de gasolina a la camioneta, que nadie te vea”, entre otros.

“Me dejaban 50 soles, 100 soles, me decían ‘dale esto al comandante y lo demás lo pago más adelante’. Yo tenía que entregarle al comandante, varias veces le entregue […] En promedio habrá sido a unos 30 oficiales y suboficiales [a los que habré dado combustible]”, acotó.

Separación e investigación interna

El director de Informaciones del Ejército, general EP Fernando Uribe, indicó que la institución castrense rechaza “todo tipo de acto de corrupción” y calificó la denuncia hecha por el sargento Auccatoma Felices en contra del teniente coronel Grandez como “grave”. Añadió que han dispuesto el inicio de una investigación a través de la Inspectoría de la entidad.

“Serán sancionados bajo el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de ser el caso poner en conocimiento de la fiscalía correspondiente. Es necesario mencionar que el comandante del batallón ya no labora en dicha dependencia”, expresó a “Panorama”.

También afirmó que “no es normal” que se almacene combustible en una oficina de el Pentagonito.

“No es normal, el combustible que se encuentra en estos vehículos no puede ser sacado y el combustible no puede ser almacenado dentro de las instalaciones, este es un caso aislado […] La investigación se llevará a cabo con rigurosidad y se les sancionará [a todos los implicados] de acuerdo a ley”, remarcó.

#ComunicadoOficialEP 🇵🇪 | Comunicado Oficial N° 003 del Ejército del Perú a la opinión pública: pic.twitter.com/MIv5yFUPuZ — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) February 5, 2024

Uribe precisó que con Auccatoma Felices no sucederá “absolutamente nada”, porque él va a permitir establecer responsabilidades.

“Es una pieza clave para determinar qué responsabilidades tiene este personal militar”, concluyó.

Por su parte, el canciller Javier González-Olaechea, dijo que la investigación sobre el robo de combustible en el Pentagonito “debe ser inmediata y de haber culpable, las sanciones fulminantes”. “Los peruanos estamos hartos de la corrupción y del asalto al Estado”, complementó en su cuenta de X (antes Twitter).