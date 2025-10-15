El flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, descartó que haya algún tipo de protección a prófugos de la justicia de alto rango, al ser consultado específicamente sobre el caso de Vladimir Cerrón, quien está en la clandestinidad desde octubre del 2023.

“Sobre esas personas de alto valor que están hoy prófugos de la justicia, aquí no hay protección a nadie, aquí se ha dado la disposición y vamos a armar los equipos que tienen que hacerse porque todos tienen que ponerse de acuerdo a ley, a disposición del Poder Judicial”, aseguró este miércoles en RPP.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Tiburcio, quien juró al cargo de ministro del Interior este martes como parte del nuevo gabinete presidido por Ernesto Álvarez, aseguró que ya se ha hecho la disposición ante el comando policial para proceder con la implementación de estos equipos, no solo en el caso de Cerrón sino de otros prófugos.

Actualmente, el dirigente de Perú Libre permanece en la clandestinidad porque tiene una orden de captura vigente por una orden de prisión preventiva en su contra en el caso por presuntos aportes ilícitos a su partido político relacionados a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

El fundador de Perú Libre continúa con una orden de captura vigente en su contra, en el marco del caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, en donde se le imputa presunto lavado de activos y organización criminal.

Según la información a la que tuvo acceso El Comercio, en la Procuraduría General del Estado se estima en más de S/18.2 millones la suma de todas las reparaciones civiles de los cincos casos vinculados a Cerrón Rojas por presuntos delitos de corrupción y que están en etapa de juzgamiento.