Con miras a las Elecciones Generales del 2026, el partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir anunció que buscan realizar una alianza con los partidos políticos Voces del Pueblo, Unidad Popular y “compañeros” del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Ese fue el acuerdo de Nuevo Perú tras la nueva edición de su Consejo Nacional Extraordinario. Además, hizo un llamado para que más movimientos políticos y sociales se sumen a su propuesta “para refundar el Perú”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El comunicado emitido por la agrupación señala que los grupos políticos coinciden en demandas como la Nueva Constitución, el rechazo a la impunidad, la recuperación de la soberanía sobre los recursos y la lucha por una democracia verdadera.

Nuestro Primer Consejo Nacional Extraordinario aprobó suscribir una alianza con partidos de izquierda y organizaciones políticas y sociales. Nos unimos por una verdadera democracia, para recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y #RefundarElPerú con una #NuevaConstitución. pic.twitter.com/5ogBHm25cD — Nuevo Perú (@NuevoPeruMov) July 14, 2025

NP también anunció que ya no continuarán los diálogos con Ahora Nación, partido con el que integró una mesa unitaria. Acusan a dicha fuerza política de “dar un giro hacia la derecha”, de no acepta definir la candidatura presidencial mediante procesos democráticos, y por no admitir modificaciones en el programa ni en el logo de la alianza.

“La unidad impulsada por el Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular y militantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores elegiría a su candidato o candidata presidencial mediante procesos democráticos y trabajaría un programa de gobierno popular en diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales que se integren”, indica el pronunciamiento.

En su comunicado ya no mencionan a Primero la Gente, agrupación con la que mantenían conversaciones hasta hace unos meses.

Como se recuerda, las agrupaciones políticas deben concretar alianzas antes del 2 de agosto para que puedan presentar su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de acuerdo a lo establecido en el calendario electoral.