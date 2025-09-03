Un grupo de obispos de diversas regiones del Perú, entre ellos el cardenal Carlos Castillo del Arzobispado de Lima, se pronunciaron en contra de la ley de amnistía por considerar que atenta contra la justicia y los derechos humanos de las víctimas de militares y policías que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo, y pidieron a los jueces que no la apliquen.

El documento, suscrito por Carlos Castillo y otros once representantes de diversos arzobispados como Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo, incluye un pronunciamiento contra la norma promulgada por el Ejecutivo y previamente aprobada por el Congreso.

Quienes firman el comunicado recuerdan que el 13 de agosto del 2024 la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en contra de la vulneración de derechos humanos en una invitación a que los actores políticos y sociales caminen hacia una reconciliación en base a la justicia.

“Consideramos que esta ley es contraria a la justicia, pues, fomenta la impunidad de los delitos de lesa humanidad, entre ellos las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas. Estos delitos, que recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son también reconocidos como tales por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el estado peruano suscribió en su momento”, resaltan.

Obispos en contra de la ley de amnistía.

Los obispos recuerda extractos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación donde se precisa que los terroristas de Sendero Luminoso fueron los principales perpetradores de crímenes y violaciones de derechos humanos, pero que también en ese contexto de guerra, “algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos, dejaron de lado su responsabilidad y respondieron a la barbarie del terrorismo con igual barbarie”.

Los firmanes aseguran que desde la Iglesia valoran la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pero destacan su preocupación de que, por casos individuales, se haya generalizado una amnistía que permite impunidad.

“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de seres humanos. Por ello, nos sumamos a quienes piden a los honorables magistrados del Poder Judicial, que tienen en sus manos la posibilidad de realizar un control de esta norma; que, en nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”, exhortan a los magistrados.