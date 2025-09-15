Tras la difusión de nuevos audios atribuidos al actual ministro de Justicia, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara, enfatizó este lunes que Juan José Santiváñez no es “una persona calificada para estar al mando de un ministerio”.

“Hay una serie de elementos que nos permiten ver que no se trata de una persona calificada para estar al mando de un ministerio”, insistió Awapara en el programa Tenemos que Hablar de El Comercio.

Calificó de “sorprendente” que tras revelarse los audios que alcanzan al primer ministro, Eduardo Arana, no hayan presentado su renuncia.

El domingo, “Cuarto poder” y “Panorama” revelaron audios de Santiváñez que evidenciarían coordinaciones y pedidos ilícitos a favor del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘Diablo’ condenado por organización criminal.

El ministro de Justicia -quien fue abogado de Salirrosas es investigado por la fiscalía por un presunto cobro de US$20 mil para influir en decisiones del Tribunal Constitucional.

En el programa Tenemos que Hablar de El Comercio, Awapara subrayó que Transparencia ha pedido en varias oportunidades la salida de Santiváñez, incluso desde que ocupaba la cartera del Interior.

“Es lamentable y sorprendente, casos así, en el pasado, hubiesen significado la renuncia [de los ministros] un domingo en la noche. Ya estarían fuera los dos. Ya hubiera una crisis del gabinete porque se implica al ahora primer ministro”, aseveró.

🔴 ¿Qué falta para aprobar un nuevo retiro AFP? / Audio implica a Santiváñez y Arana | TQH EN VIVO https://t.co/xwoH6ldw51 — El Comercio (@elcomercio_peru) September 15, 2025

Puntualizó que “lo frustrante”, “increíble” es que “no pasa nada”. Y lo atribuyó a que, entre otras razones, el Congreso “ha abandonado su función de control político” y “es comparsa del Gobierno”.

“Es lamentable. No sé hasta cuando piensan que pueden estar asociados con este gobierno y sostener un gabinete como el actual”, exclamó.

Añadió que el “costo político” de la posición del Congreso será “muy alto” y estimó que eso se vería en las próximas elecciones.