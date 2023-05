Omar Chehade, excandidato a la alcaldía de Lima por Alianza Para el Progreso (APP), presentó su carta de renuncia irrevocable a esta agrupación política, y aseguró que lo hizo como consecuencia del respaldo de los congresistas del partido a la elección de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo.

“Hoy 22 de mayo he presentado mi renuncia irrevocable a Alianza Para El Progreso y ante JNE. Reafirmo mi independencia política y mi convicción democrática así como la visión de Jorge Basadre que: el Perú es más grande que sus problemas”, escribió en redes sociales.

En la carta remitida a César Acuña, gobernador de La Libertad y presidente de APP, Chehade Moya precisa que su renuncia es irrevocable y pide que tramite el proceso ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hoy 22 de mayo he presentado mi renuncia irrevocable a Alianza Para El Progreso y ante JNE. Reafirmo mi independencia política y mi convicción democrática así como la visión de Jorge Basadre que: el PERU es más grande que sus problemas. pic.twitter.com/bOvhMUzhH6 — Omar Chehade Moya (@OmarChehadeMoya) May 22, 2023

“La cereza sobre la torta fue esta semana la elección de una persona no solo con pocas garantías morales, académicas, técnicas, sino que además un personaje cercano a Nadine Heredia, Ollanta Humala y Vladimir Cerrón”, cuestionó en una entrevista a Panamericana el lunes 22 en alusión a la elección de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo por parte del Congreso.

“Considero que en los últimos meses no era un personaje muy cómodo en APP. Nunca he sido un ayayero, una persona que no ha tenido su propia independencia, su propia opinión, sino todo lo contrario”, agregó.

En respuesta a estas declaraciones, la bancada parlamentaria de APP se pronunció rechazando los dichos de Omar Chehade.

“La bancada APP rechaza las expresiones del señor Omar Chehade en contra de nuestros congresistas. Bien dice el dicho ‘el ladrón cree que todos son de su condición’”, indicaron en redes sociales.

Cabe recordar que Chehade fue candidato de Alianza Para el Progreso en tres oportunidades: como congresista en el 2020, como integrante del Parlamento Andino en el 2021 y a la alcaldía de Lima en el 2022.