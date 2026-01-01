La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la aprobación de la transferencia financiera y el otorgamiento mensual de la subvención del financiamiento público directo (FPD) para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026. Esta medida beneficiará a diez agrupaciones políticas que mantienen representación parlamentaria.

El monto total a distribuir entre los diez partidos políticos con representación en el Congreso en dicho periodo asciende a más de 8 millones 800 mil soles (exactamente S/ 8,881,057.39).

La resolución jefatural N° 000201-2025-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que la Gerencia de Administración ejecutará los depósitos en las cuentas bancarias de las organizaciones.

A continuación, se detallan los partidos beneficiarios y el valor total de transferencia correspondiente a cada uno, ordenados del mayor al menor monto:

Partido Político Nacional Perú Libre : S/ 1,225,034.01

: S/ 1,225,034.01 Fuerza Popular : S/ 1,090,520.94

: S/ 1,090,520.94 Renovación Popular : S/ 960,389.38

: S/ 960,389.38 Acción Popular : S/ 940,234.41

: S/ 940,234.41 Alianza para el Progreso : S/ 844,388.45

: S/ 844,388.45 Avanza País - Partido de Integración Social : S/ 844,065.59

: S/ 844,065.59 Juntos por el Perú : S/ 782,782.75

: S/ 782,782.75 Partido Democrático Somos Perú : S/ 752,979.94

: S/ 752,979.94 Podemos Perú : S/ 733,685.53

: S/ 733,685.53 Partido Morado: S/ 706,976.39

El otorgamiento de estos fondos se ampara en la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Según la normativa vigente, los partidos que acceden a este beneficio son aquellos que obtuvieron representación en el Congreso en los comicios generales de 2021.

La subvención se entregará de forma mensual y proporcional hasta el 26 de julio de 2026, fecha en la que concluye el mandato de cinco años de los actuales congresistas.

Por este motivo, el presupuesto asignado para el año 2026 solo cubre el porcentaje correspondiente hasta el cierre del quinquenio posterior a la elección.

Para recibir el abono, que se realizará durante la primera quincena de cada mes, las agrupaciones deben cumplir previamente con los requisitos de documentación establecidos en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. La ONPE supervisará que el uso de los recursos públicos se ajuste estrictamente a las finalidades permitidas por ley.

Finalmente, el organismo electoral fijó el 10 de agosto de 2026 como la fecha límite para la presentación de la rendición de cuentas sobre los gastos efectuados en dicho lapso. Esta rendición es obligatoria para garantizar la transparencia y el adecuado control externo de las actividades económico-financieras de los partidos.