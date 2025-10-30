La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda servicios de asistencia técnica a los órganos electorales de 22 partidos políticos para los comicios primarios que se realizarán en noviembre para definir a sus candidatos a las Elecciones Generales del 2026.

Según el ente electoral, esta asesoría especializada busca que todas las organizaciones políticas puedan organizar sus elecciones internas el 30 de noviembre para determinar a sus delegados a nivel nacional.

La ONPE recordó que esta asesoría contemplada en la Ley de Organizaciones Políticas se brinda únicamente a las agrupaciones que lo solicitan formalmente.

La oficina detalló que los pedidos de asistencia técnica provinieron en julio de los partidos Integridad Democrática, Patriótico del Perú, Morado y SíCreo.

En agosto, fue el turno del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP), Libertad Popular, Un Camino Diferente, Progresemos, los partidos Cívico Obras, Democrático Federal, Perú Primero, y Del Buen Gobierno.

En setiembre, se sumaron Cooperación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Ahora Nación; y finalmente en octubre se brindó apoyo a Salvemos al Perú, País para Todos, Ciudadanos por el Perú, Perú Moderno y Fe en el Perú.

En estas reuniones, la ONPE difundió y orientó sobre cambios recientes en las leyes electorales, así como procedimientos para inscribir candidaturas en los comicios primarios, cuyo plazo interno vence el 31 de octubre.

La modalidad para elegir candidatos a través de delegados se realiza en dos etapas: primero los afiliados selecciones a los mencionados delegados y, en una segunda fase, estos selecciones a los candidatos finales. Este segundo proceso es el que es organizado por la ONPE.

De las 39 organizaciones políticas que participarán en las elecciones, solo dos partidos eligieron la modalidad de afiliados: el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. En estos casos, los afiliados votarán directamente para elegir a sus candidatos el 30 de noviembre y la ONPE se encargará de organizar el proceso.