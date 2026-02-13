Organizaciones políticas deben comunicar a la ONPE la modalidad de elección de sus candidatos hasta el lunes 16

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertó que las organizaciones políticas que deseen participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que el lunes 16 de febrero vence el plazo para que informen a este organismo electoral la modalidad de elecciones primarias mediante la cual elegirán a sus candidatos.

Uno de los requisitos exigidos a los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales para que puedan competir en los comicios subnacionales es que realicen elecciones primarias en la modalidad establecida en su estatuto y su reglamento electoral. Las opciones son las siguientes:

elección por afiliados y ciudadanos no afiliados previamente inscritos como electores ante la organización política, elección por afiliados, elección a través de delegados.

En caso de optar por esta última modalidad, el lunes 16 también es la fecha límite para precisar el número de delegados que corresponderá a cada circunscripción electoral y su ámbito de participación (regional o municipal). Las organizaciones políticas también deben comunicar la forma de postulación de las candidaturas: si se presentarán de forma nominal o por lista cerrada y bloqueada.

Si una agrupación política no cumple con comunicar a la ONPE la información mencionada dentro del plazo fijado, no podrá llevar a cabo sus elecciones primarias. Tampoco podrá modificar lo que comunique oficialmente, a través de la mesa de partes física o virtual del organismo electoral.

ONPE. Foto: Andina.

Con el fin de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus comicios primarios adecuadamente, la ONPE ha sostenido reuniones en las que les ha proporcionado información sobre reglas y procedimientos. De los 55 partidos aptos para participar en las elecciones regionales y municipales, 39 asistieron a las sesiones informativas desarrolladas entre el 30 de enero y el 10 de febrero.

Están sujetas a elecciones primarias las candidaturas a los cargos de gobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.