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JNJ pidió datos sobre personal extranjero y ONPE afirma que no registra casos. (Foto: Andina)
JNJ pidió datos sobre personal extranjero y ONPE afirma que no registra casos. (Foto: Andina)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no cuenta con personal de nacionalidad extranjera en su estructura institucional, tras el requerimiento formulado por dicha entidad sobre la composición de sus trabajadores.

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