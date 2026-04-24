La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no cuenta con personal de nacionalidad extranjera en su estructura institucional, tras el requerimiento formulado por dicha entidad sobre la composición de sus trabajadores.

La respuesta fue remitida mediante el Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, en atención al pedido cursado por la JNJ el pasado 20 de abril, en el que solicitaba información detallada sobre eventuales trabajadores extranjeros en la institución electoral.

ONPE responde a pedido de la JNJ.

Según el documento, la ONPE encargó a su Gerencia de Recursos Humanos la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional, tanto en la sede central como en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El análisis incluyó a trabajadores bajo distintas modalidades contractuales, como locación de servicios, órdenes de servicio y los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N.° 728 y N.° 1057.

De acuerdo con las conclusiones del informe, la totalidad del personal de la ONPE es de nacionalidad peruana, descartando la existencia de trabajadores extranjeros en la entidad.

#ONPEChequea 🔍 | Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la @JNJPeru sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. 🧵 pic.twitter.com/L7wuBiRF1s — ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

El requerimiento de la JNJ pedía precisar el número total de personas, cuántas eran extranjeras, su nacionalidad, identificación completa, tipo de documento, modalidad laboral y área de desempeño.

La solicitud fue registrada el 21 de abril a través de la Mesa de Partes Virtual de la ONPE, lo que dio inicio al cómputo del plazo de cinco días hábiles para su atención, conforme a la normativa vigente.

Este intercambio se produce luego de que la JNJ reiterara su pedido mediante un segundo oficio, en el que también solicitó información adicional sobre la adquisición de un inmueble destinado a la nueva sede de la ONPE.

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