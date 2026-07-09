El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú expresó este miércoles su disposición para acompañar los esfuerzos del próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el impulso de prioridades relacionadas con el desarrollo, los derechos humanos y la construcción de la paz.
TE PUEDE INTERESAR
- Ministro de Educación Jorge Marticorena admite sentencia por alimentos en su declaración jurada: ¿qué dice el expediente?
- Presidente Balcázar sobre Pedro Castillo: “Tengo varios días para esperar si se presenta un indulto”
- Keiko Fujimori acredita a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿Quiénes son los técnicos y políticos a los que ha recurrido?
- Antauro Humala ahora registra “asociación” ante Sunarp: ¿Qué busca y quiénes son realmente sus integrantes?