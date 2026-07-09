El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú felicitó a las nuevas autoridades y al pueblo peruano por el desarrollo de las elecciones. (Foto: GEC).
El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú felicitó a las nuevas autoridades y al pueblo peruano por el desarrollo de las elecciones. (Foto: GEC).
Por Redacción EC

El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú expresó este miércoles su disposición para acompañar los esfuerzos del próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el impulso de prioridades relacionadas con el desarrollo, los derechos humanos y la construcción de la paz.

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