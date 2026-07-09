El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú expresó este miércoles su disposición para acompañar los esfuerzos del próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el impulso de prioridades relacionadas con el desarrollo, los derechos humanos y la construcción de la paz.

"Ante esta nueva etapa institucional, reiteramos la disposición del Sistema de las Naciones Unidas para acompañar los esfuerzos del Ejecutivo, liderado por Keiko Fujimori, para impulsar las prioridades nacionales de desarrollo, derechos humanos y paz”, señala el comunicado.

El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú reitera su disposición para acompañar los esfuerzos del Ejecutivo, liderado por la presidenta electa @KeikoFujimori, para impulsar las prioridades nacionales de desarrollo, derechos humanos y paz

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En el mismo pronunciamiento, las Naciones Unidas saludaron el inicio de una nueva etapa política en el país y destacaron el desarrollo del reciente proceso electoral.

“Felicitamos a las nuevas autoridades y al pueblo del Perú por su participación cívica durante las jornadas electorales”, manifestaron.

Asimismo, el organismo internacional reconoció el trabajo de las instituciones y de los ciudadanos que participaron en el proceso democrático.

“Reconocemos el compromiso de la ciudadanía, las autoridades electorales y todas las personas que contribuyeron al desarrollo pacífico de las mismas”, indicó el comunicado.