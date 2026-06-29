Solamente dos candidatos postulan al sillón municipal de Pataz, distrito que se ha convertido en el epicentro de una grave crisis de violencia y criminalidad asociada a la minería ilegal del oro.

Registro fotográfico de Pataz, en donde la minería ilegal manejado por bandas criminales se apoderan de los socavones donde se extraen oro. / EDITORES FOTO > ALONSO CHERO

José Torrealva Yparraguirre de 55 años de edad, fue alcalde distrital de Pataz por Súmate por una Nueva Realidad entre el 2015 y 2018. Tras su experiencia municipal, Torrealva asumió la presidencia de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz, un gremio que agrupa a los mineros artesanales de la provincia de Pataz (La Libertad) que están en proceso de formalización

José Richard Torrealva, investigado por minería ilegal, participó de la mesa de trabajo del Minem. / Angel Ramon

Como tal, José Torrealva jugó un rol preponderante para lograr que parlamentarios de varias bancadas se comprometieran con las ampliaciones de los plazos para la formalización minera y una nueva ley Ley MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala). Desde finales del 2021 Richard Torrealva empezó a visitar los despachos de los congresistas para comprometerlos en apoyar las propuestas de los mineros informales de Pataz.

Su primera visita junto con otros dirigentes de otras federaciones y asociaciones fue al despacho del congresista Eduardo Salhuana Cavides de Alianza para el Progreso (APP) el 16 de diciembre del 2021. Aquella vez Torrealva fue registrado como alcalde de la municipalidad distrital de Pataz cuando no ocupaba ese cargo público desde hace tres años.

Entre los años 2023 y 2024 Torrealva realizó 28 visitas al Legislativo, varias de ellas coincidieron con los debates sobre la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Visitas de José Torrealva

Durante esas visitas al Congreso, en setiembre del 2024, José Torrealva se afilió oficialmente a Podemos Perú del congresista José Luna Gálvez, cuya bancada parlamentario respaldó la extensión del Reinfo.

En mayo del 2025, el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, del gobierno de Dina Boluarte presidió en la provincia de Pataz ​​una mesa de diálogo para abordar la crisis de seguridad, informalidad y violencia en esta convulsionada zona minera.

Entre los representantes de las organizaciones sociales que tuvieron voz preponderante estuvo José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz).

Su rol de dirigente minero no le ha impedido a Torrealva continuar paralelamente sus actividades empresariales vinculadas a la minería informal.

Pese a estar siendo investigado por minería ilegal, aparece como dueño o gerente de cuatro empresas dedicadas al transporte o explotación del oro, y una vinculada al almacenamiento de explosivos. Es el caso de la Minera Candupata EIRL, Comercial Aries Pataz EIRL, Oro limpio Pataz SAC., Logística y Suministros La Cruz e Inversiones Daymart SRL.

Empresas vinculadas

El 2024 El Comercio demostró que uno de los volquetes de la empresa Inversiones Daymart SRL,. de la cual Torrealva es el gerente general, fue uno de los transportes que más mineral aurífero trasladó desde Pataz hacia otras partes de La Libertad entre enero y noviembre de este año. Durante ese periodo trasladó más de 600 toneladas de mineral aurífero, valorizado en S/10′310.365.

La compañía tiene una inscripción vigente en el Reinfo y Torrealva tiene un registro suspendido por el concepto de actividad de beneficio (procesamiento de mineral).

El vocero legal de Inversiones Daymart, sostuvo en su momento que el servicio que ofrece la empresa es lícito y era para terceras personas.

-El contrincante-

Como único y principal contrincante electoral para ocupar el sillón municipal de Pataz, figura el empresario minero trujillano Miguel Orlando Mantilla Rodríguez.

Candidato Miguel Mantilla Rodríguez

Miguel Mantilla postuló sin éxito en dos ocasiones a la alcaldía distrital de Pataz por los movimientos regionales Trabajo más Trabajo (2022) y Democracia Directa (2018). Esta vez va por Alianza para el Progreso (APP), partido político al cual está afiliado formalmente desde el pasado mes de enero.

Ha sido presidente por varios años de la comunidad campesina Leoncio Prado de Vista Florida, una asociación para realizar obras y recibir aportes de la minería y cuya gestión le costó algunas denuncias internas.

No ha tenido otro cargo dirigencial en los gremios mineros informales, y mas bien estuvo enfocado en la práctica de la actividad minera donde figura como dueño o representante de cinco empresas: tres de ellas al transporte de carga y dos a operaciones mineras.

Trabaja conjuntamente con su hermano, Segundo Mantilla Rodríguez, empresario que está registrado como pequeño minero informal. El hermano tiene inscrito a su nombre seis Reinfos en la provincia de Pataz y otro en Tocache, San Martín. Tiene también una minera y cuatro empresas más vinculadas indirectamente a esta actividad económica.

La empresa Marose Contratistas Generales SAC, en la cual ambos hermanos son accionistas se dedica a la contratación de personal y maquinarias para las operaciones mineras. Marose Contratistas Generales SAC contrata con la Compañía Minera Poderosa empresa aurífera subterránea peruana ubicada en Pataz, La Libertad desde hace unos años.