— ¿Cómo se debe interpretar lo que viene diciendo ‘José’ en estas últimas semanas?

La operación Patriota ha significado un duro golpe. Por eso la actitud iracunda de Quispe Palomino, por eso él adopta una actitud desesperada. Conforme al análisis realizado con más de diez exintegrantes de Sendero en el Vraem, que hoy colaboran con nosotros, sabemos que ‘José’ está fuera de sí, diezmado, pero intenta levantar la moral de sus huestes, así como de recuperar y mantener la influencia sobre los traficantes de drogas, ante quienes quiere mostrar que tiene capacidad de infundir pánico en la población.

— ¿En este momento, los terroristas del Vraem están en capacidad de controlar territorios?

‘José’ y sus huestes no podrían tomar ni siquiera un centro poblado menor por unas horas, porque su captura u otro desenlace sería inminente. Pero consideramos que la muerte de un solo peruano en manos de estos terroristas es una tragedia. Peor aún si el hecho lo realizan de manera artera y cobarde, como el asesinato de 16 personas en San Miguel del Ene, y de dos colaboradores eficaces en Pichari y Pangoa.

— Pero no están inactivos. Meses atrás se supo de células específicas creadas por orden de ‘José’ para cometer asesinatos, incluso en Lima. Luego de la detención de Edgar Torpoco, uno de estos sicarios, ¿hay riesgo de que estas células sean reactivadas?

Este destacamento especial se ha reactivado, luego de la captura de Edgar Torpoco (‘Ángel’) cuando se disponía a asesinar a un colaborador eficaz en el Vraem, así como las detenciones de Brayan Camarena (‘Abraham’) y Víctor Abad (‘Vico’ o ‘Abad’), entre otros. Ellos integraban un destacamento encargado de la eliminación física de personas que eran señaladas como ‘objetivos’ de Sendero Luminoso, entre ellas periodistas y analistas, congresistas como Roberto Chiabra, el exministro Rubén Vargas, el general en retiro de la Policía José Baella, el general Manuel Gómez de la Torre (jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), o testigos como Bobby Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’. Puedo decir que la captura del coordinador a nivel nacional es cuestión de tiempo.

— También a usted lo han amenazado directamente.

Me pregunto, y emplazo al terrorista ‘José’ a que responda: ¿con mi muerte va a triunfar su revolución, va a capturar el poder? Soy un simple policía, uno más de los que, en conjunto con las Fuerzas Armadas, vamos a capturarlo tarde o temprano.

— ¿Se tienen indicios sobre la captación de sicarios de nacionalidad extranjera para cometer crímenes por orden del MPCP-SL?

Los servicios de inteligencia han encontrado indicios de la presencia de sicarios de nacionalidad extranjera, quienes han tomado contacto con los senderistas. A esos sicarios no les exigen conocer la ideología o los propósitos del comunismo mundial; se limitan a darles instrucción sobre el uso de armas de fuego de todo calibre. Los sicarios no conocen al resto de terroristas comunes, solo tienen contacto con ‘José’ y otros cabecillas, como ‘Vilma’ y ‘Olga’. Para que no puedan ser reconocidos en las ciudades donde pretenden cometer los asesinatos, pueden tener el cabello largo y pintado.

— ¿Cuáles han sido los principales logros de la Dircote en materia de lucha contra el terrorismo, durante el 2022?

Han sido desarticulados tres destacamentos especiales encargados de la eliminación física de personas en el Vraem y en Lima; hemos participado de la operación Patriota; hemos logrado avances significativos en actividades de inteligencia. Finalmente, hemos podido continuar con una iniciativa iniciada en el 2015, que consiste en talleres informativos sobre el terrorismo en colegios, institutos, universidades y en diversas instituciones públicas y privadas.