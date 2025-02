El jefe del Estado Mayor de la Policía, general PNP Oscar Arriola, aseguró que están haciendo todo lo posible para dar con Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde el 2023.

“Nosotros estamos haciendo todo para capturar a Cerrón. Todo. Lo que pasa es que solo estamos viendo las operaciones donde se revientan puertas y todas estas cuestiones. Nosotros estamos haciendo todo para capturar a Cerrón y lo vamos a demostrar”, aseguró este viernes en declaraciones a Canal N.

Arriola respondió por el reportaje emitido en “Cuarto Poder” el domingo último, donde se revelaron partes de las respuestas que brindó ante el Ministerio Público por la investigación del caso “cofre” y un supuesto favorecimiento a Cerrón Rojas para que huya de las operaciones policiales en condominios como Mikonos y Asia Sur.

Al respecto, dijo que habría una “alta probabilidad” de que el exgobernador de Junín no haya estado escondido en el condominio Mikonos pese a la información que habían recibido. “Un 99% que no estuvo”, comentó.

“Se hace la operación, no se encuentra y yo he sido tajante que, así como no se encuentra físicamente, ni siquiera hay indicios que estuvo en ese (inmueble) D56 o cualquier otro inmueble. Ni siquiera indicios”, dijo al recordar que esto mismo dijo previamente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Lo que sí indicó es que había posibilidad que le hubieran filtrado información relacionada a la operación en Mikonos a pesar que había estado escondido en un lugar diferente.

“Si hubo o no infiltración, le habrán filtrado alguna información por una situación en la que existen altas probabilidades que no está. Quiere decir que, si ahora vamos a hacer un operativo en Tumbes, le pueden avisar a Cerrón, pero Vladimir Cerrón no está en Tumbes”, explicó.

Arriola recordó que luego de haber realizado las diligencias en Mikonos, al día siguiente Cerrón publicó desde la clandestinidad -y luego borró- una foto del acta que le habían dejado a los residentes del inmueble donde supuestamente estaba escondido. Esto, según comentó, revelaría que había cierta conexión entre el prófugo y los habitantes.

“Ese es el acta que se le deja a los conductores del inmueble, en la persona que se ha intervenido [...] Confirma la vinculación directa con los conductores y propietarios de esa casa. Desapareció el tuit, lo sacaron. Así es esto”, manifestó el general.

Reportes a Dina Boluarte

En otro momento, el general PNP dijo que él no ha brindado información sobre las operaciones de búsqueda de Vladimir Cerrón a la presidenta Dina Boluarte, de quien dijo que en varias oportunidades le ha pedido expresamente que lo ubiquen y lo capturen.

Lo que sí señaló es que es responsabilidad del comandante general de la Policía informar a la presidenta si ella pide datos específicos, por ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP.

“Es el comandante general el encargado de darle cuenta de los avances, de cómo va esto o lo otro. Siempre se ha mantenido absoluta reserva de todo ello”, precisó.

“Si la jefa suprema de las FF.AA. y la PNP solicita información o tienen que darle cuenta, por supuesto que sí. El comandante general, el ministro del Interior por supuesto que sí, es lo más natural”, añadió.

Según “Punto Final”, la Fiscalía de la Nación evalúa incluir en las investigaciones del caso “cofre” al secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez, quien presuntamente habría estado presente en las reuniones en las que se le daban alcances sobre la búsqueda de Cerrón a Dina Boluarte, según dijo el exjefe de la DINI Roger Arista.

Enrique Vílchez rechazó haber realizado alguna coordinación o comunicación con congresistas para brindar cualquier tipo de protección o ayuda a Cerrón Rojas.

Oscar Arriola dijo, sobre la versión de Arista: “Él dice, pero yo no me atrevo, porque es lo que ha salido pero si él ha dicho que llegó en alguna oportunidad como es su obligación, su función, a dar cuenta de las novedades de inteligencia y etcétera y que ahí estaba el señor Vílchez. Él dice ello. Yo nunca estuve ahí”.