Óscar Arriola renunció al cargo de comandante general de la Policía Nacional. (Foto: Captura / TV Perú)
Óscar Arriola renunció al cargo de comandante general de la Policía Nacional. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

Luego que el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, presentara su renuncia desde Palacio de Gobierno la noche de hoy, acompañado de presidente de la PCM, Luis Galarreta; y el ministro del Interior, Luis Astudillo, diversos diputados y ministros se pronunciaron al respecto.

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