Luego que el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, presentara su renuncia desde Palacio de Gobierno la noche de hoy, acompañado de presidente de la PCM, Luis Galarreta; y el ministro del Interior, Luis Astudillo, diversos diputados y ministros se pronunciaron al respecto.

La sorpresiva decisión reabrió el debate sobre el rumbo de las estrategias de la presidenta Keiko Fujimori contra la criminalidad organizada que crece en Lima Metropolitana y regiones.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que el pase al retiro de Oscar Arriola es “una medida acertada del gobierno de la presidente Keiko Fujimori” pues “la lucha contra la inseguridad ciudadana es de máxima prioridad”.

La salida vía pase al retiro del General Oscar Arriola es una medida acertada del gobierno de la presidente Keiko Fujimori. La lucha contra la inseguridad ciudadana es de máxima prioridad a tal punto que se ha pedido delegación de facultades para apuntalar su marco legal. Un… pic.twitter.com/U5f2IDxdtW — Juan Sheput (@JuanSheput) September 7, 2026

Ernesto Zunini, diputado electo por Lambayeque, vocero nacional de Juntos por el Perú y secretario general de Juntos por el Perú, indicó que la dirección de la Policía Nacional era “insostenible” y que dependerá del Gobierno cambiar de estrategia.

“El ministro del Interior debe responder políticamente, esclarecer los asesinatos de Trujillo y explicar cuál será el nuevo rumbo. Cambiar al jefe policial sin cambiar la estrategia sería prolongar el fracaso con otro nombre”, dijo en su cuenta de X.

La salida de Arriola confirma lo que veníamos advirtiendo: La conducción de la Policía era INSOSTENIBLE, ahora corresponde que el Gobierno cambie la estrategia del fracaso; el sicariato, la extorsión y los secuestros siguen ganando terreno.



El ministro del Interior debe… — Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 7, 2026

En tanto, el también diputado Aldo Bravo, saludó el acto de desprendimiento del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ya que pone “por delante el país y el respeto a su institución”.

Saludo el acto de desprendimiento del comandante general de la @PoliciaPeru, Óscar Arriola, al poner por delante el país y el respeto a su institución. Su relevo no debe considerarse como una victoria política para nadie, sino como una oportunidad para que el gobierno ponga… https://t.co/gwhsNSvn5C — Aldo Bravo (@abravoq) September 7, 2026

Por otro lado, Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, señaló que la salida de Arriola “debe entenderse como un gesto de desprendimiento y responsabilidad”.

La salida del general Arriola debe entenderse como un gesto de desprendimiento y responsabilidad, no como un triunfo político de ese sector oenegero que jamás se preocupó realmente por la seguridad y que, por el contrario, se dedicó a petardear toda iniciativa destinada a… — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) September 7, 2026