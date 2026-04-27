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El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que se dispuso el cambio de colocación del agente policial vinculado al caso del congresista Raúl Doroteo, luego de la difusión de un reportaje que muestra el presunto uso indebido de recursos del Estado.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que se dispuso el cambio de colocación del agente policial vinculado al caso del congresista Raúl Doroteo, luego de la difusión de un reportaje que muestra el presunto uso indebido de recursos del Estado.
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“Una de esas prohibiciones es no conducir los vehículos ni del mismo funcionario a quien se le brinda seguridad ni a algún miembro de su familia”, señaló Arriola en conferencia de prensa, al precisar que estas disposiciones forman parte de las funciones del personal especializado en seguridad de dignatarios.
El jefe policial indicó que, tras lo ocurrido, se aplicaron las medidas correspondientes desde la gestión, incluyendo el relevo del agente involucrado, decisión adoptada la noche anterior.
El pronunciamiento se produce luego de que un reportaje televisivo mostrara al congresista Raúl Doroteo —expulsado de Acción Popular— utilizando a su agente de seguridad estatal para trasladar a Claudia Dávila, trabajadora del Congreso y persona de su entorno cercano.
Las imágenes difundidas evidencian que el efectivo policial conducía el vehículo del parlamentario, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines personales.
De acuerdo con el reportaje, Dávila ingresó al Parlamento en marzo de 2022 y posteriormente ocupó diversos cargos en el entorno del congresista, incluyendo la coordinación de su despacho y funciones en una comisión que él mismo presidía.
Tras la difusión del caso, diversos parlamentarios se pronunciaron. El congresista Roberto Chiabra señaló que este tipo de situaciones no son aisladas y cuestionó la falta de sanciones previas por parte de la Comisión de Ética. “Eso nos ha hecho daño a todo el Congreso”, afirmó.
Por su parte, el legislador José Williams consideró que el propio congresista debe dar explicaciones y sostuvo que el caso debería ser evaluado por la Comisión de Ética. Además, remarcó que el personal policial tiene funciones específicas de seguridad y no debe ser utilizado para otras actividades.
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En tanto, la congresista María del Carmen Alva criticó el presunto uso del agente policial y señaló que Doroteo debió ser sancionado anteriormente. “Es una raya más al tigre, no me extraña”, declaró.
La Policía Nacional reiteró que el personal asignado a la seguridad de autoridades cumple funciones estrictamente definidas, orientadas a la protección, y que cualquier desviación de estas será evaluada conforme a la normativa vigente.
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