Resumen

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PNP cambia de colocación a agente vinculado a caso Doroteo tras difusión de imágenes. (Foto: Andina)
PNP cambia de colocación a agente vinculado a caso Doroteo tras difusión de imágenes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que se dispuso el cambio de colocación del agente policial vinculado al caso del congresista Raúl Doroteo, luego de la difusión de un reportaje que muestra el presunto uso indebido de recursos del Estado.

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