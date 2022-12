La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Óscar Manuel Becerra como nuevo ministro de Educación, en una ceremonia realizada hoy miércoles en Palacio de Gobierno.

Óscar Becerra fue director de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación (Minedu). También se desempeñó como consultor sobre Tecnologías de Información y la Comunicación en la educación, según detalla la agencia Andina.

Óscar Manuel Becerra asume el cargo de titular del Ministerio de Educación en reemplazo de Patricia Correa, quien presentó su renuncia.

Como se recuerda, Patricia Correa presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación, el 16 de diciembre.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales.

En su carta de renuncia, Correa aseguró que aceptó el cargo para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos.