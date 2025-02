Al menos 20 disparos perpetrados por sicarios terminaron con la vida del excongresista fujimorista Óscar Medelius Rodríguez este lunes 10 de febrero en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima, cuando se desplazaba en una camioneta.

Medelius, abogado y notario, fue parlamentario en el periodo 1995 - 2000. Se le recuerda como uno de los protagonistas de la masiva falsificación de firmas para crear Vamos Vecino, que formó parte de la alianza Perú 2000 con la que se buscó la reelección de Alberto Fujimori.

Por ese caso fue condenado a ocho años de prisión en noviembre del 2008, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado. La Sexta Sala Anticorrupción determinó que organizó una fábrica de firmas falsas entre 1998 y 1999.

De acuerdo con las investigaciones, Medelius recibió 70 mil dólares mensuales de Vladimiro Montesinos, otrora asesor de Alberto Fujimori, para que contrate a las personas que falsificarían las firmas.

Las investigaciones determinaron que Medelius se reunía con Montesinos para coordinar y financiar la falsificación de firmas con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Medelius estuvo en la clandestinidad por más de cinco años y fue extraditado desde Estados Unidos en el 2008.

Durante el juicio en su contra, tuvo un careo con Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz más importante en los procesos judiciales contra Montesinos.

En el careo, en julio del 2008, Pinchi Pinchi ratificó que preparaba paquetes de entre US$ 200 mil y US$ 300 mil por órdenes de Montesinos. Esto para solventar los gastos de la falsificación de firmas. Añadió que conocía a Medelius y lo identificó como muy amigo de Montesinos.

La sentencia de ocho años de cárcel en su contra por l os delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado fue confirmada en septiembre del 2009 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

Años después, Medelius volvió a aparecer en la vida política y en las páginas policiales de manera eventual, por distintos motivos.

Del grupo de Antauro Humala

En julio pasado se afilió al partido del condenado por el ‘Andahuaylazo’ Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.). Esta agrupación fue declarada ilegal por la Corte Suprema en enero pasado.





El representante legal de A.N.T.A.U.R.O., el excongresista Rubén Ramos Zapana, dijo a El Comercio que Medelius formaba parte del círculo de Antauro Humala.

“Antauro tiene sus amigos, tipo asesores, y dentro de ese grupo yo lo veía. Nunca participó de reuniones programáticas del partido. [...] Sí sé que era afiliado”, dijo.

Intentamos comunicarnos con la abogada Carmen Huidobro, defensora de Antauro Humala, para consultarle por la señalada cercanía entre el etnocacerista y Medelius. No obstante, no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de este perfil.

Medelius no solo fue congresista con Cambio 90 - Nueva Mayoría, de Alberto Fujimori, sino también regidor provincial del Callao con el Movimiento Independiente Porteño. Accedió a ese cargo en las elecciones municipales de 1993.

En tanto, durante su gestión como congresista fue presidente de la Comisión de Justicia. Incluso fue designado como apoderado del Congreso ante el Tribunal Constitucional en dos demandas interpuestas por ciudadanos.

Medelius protagonizó uno de los ‘Vladivideos’ en 1998. En este aparece con Montesinos y un exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones, hablando sobre un referéndum que trataban de evitar.

ESTE ES EL ‘VLADIVIDEO’

Abogado de Caracol

En el 2016 se conoció que Medelius fue abogado de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, condenado a 35 años de cárcel por el caso Barrio King, una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas constructoras, cobro de cupos por traslado de droga en el Callao y homicidios.

Así lo reveló el entonces jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, cuando se refirió a un hábeas corpus presentado por ‘Caracol’ contra de su traslado del penal Ancón I a la Base Naval del Callao.

Reunión con Vizcarra en Palacio

En abril del 2018, Medelius se reunió con el entonces presidente Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.

Aquella vez, el otrora primer ministro César Villanueva aseguró que Medelius entró a Palacio acompañando al ciudadano chino Lin-Yun Yo y al empresario Francisco Lora Morgan. Precisó que la cita con el presidente fue solicitada por Lin-Yun.

“El presidente Vizcarra ha tenido diversas reuniones con empresarios, políticos y personalidades, todas totalmente transparentes, no a puertas cerras ni con cosas que ocultar […] Este gobierno no tienen alianzas con la corruptela, no tiene alianzas escondidas”, dijo en ese momento, ante los cuestionamientos de la prensa.

También hay registro de más de 20 visitas de Medelius al Ministerio de Energía y Minas entre el 2014 y el 2018.