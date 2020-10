Conforme a los criterios de Saber más

Óscar Vásquez Zegarra se sumó el último viernes a una larga lista de ex asesores presidenciales con problemas con la justicia. El periodista, quien acompañó al mandatario Martín Vizcarra desde la campaña de 2016 hasta setiembre último, fue detenido de manera preliminar, por el presunto delito de “obstrucción a la justicia” en la investigación a los contratos a favor del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros.

Vásquez, según la orden emitida por la jueza Sonia Bazalar, se habría comunicado con Cisneros “para coordinar actos de obstrucción a la justicia” y también habría participado en una reunión con otros implicados para “ponerse de acuerdo entre todos” para “negar” los ingresos y las reuniones del cantante en Palacio de Gobierno.

El 3 de octubre, Francisco Núñez, abogado Óscar Vásquez, dijo que su patrocinado no ha cometido ningún delito y lo acreditará durante el proceso de investigación

El 22 de marzo de 2018, cuando Martín Vizcarra arribo de Canadá para asumir la Presidencia, tras la renuncia de PPK, Óscar Vásquez lo fue a recoger al aeropuerto. (Foto: Andina)

Pero, quiénes son los otros ex asesores o ex altos asesores palaciegos que cayeron en desgraciada. A continuación, los detalles:

1. Montesinos, el ‘Doc’ del gobierno fujimorista

Vladimiro Montesinos Torres, durante la década de los noventa fue el hombre más poderoso del país, tras el entonces presidente Alberto Fujimori. Conocido como el ‘Doc’ manejaba, desde las sombras, al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), donde en la recta final del decenio fujimorista grabó a políticos y empresarios recibiendo fajos de dinero.

Montesinos Torres, tras la caída del régimen, fue capturado en junio de 2001, en Venezuela, donde fue ubicado luego de darse a la fuga. Un año después recibió la primera de las 34 sentencias que tiene en la actualidad: nueve años y cuatro meses de prisión por usurpación de funciones por haber asumido responsabilidades como jefe del SIN durante casi 10 años sin haber sido designado por el Estado para dicho cargo.

El ‘Doc’ cuenta con un rosario de condenas, entre ellas por lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico de armas y conspiración, y desaparición forzada y homicidio calificado.

Vladimiro Montesinos ha sobrepasado la treintena de condenas impuestas por delitos de corrupción y asesinato. (Infografía: El Comercio)

Las sentencias más drásticas que ha recibido son por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri (2010) y por la incineración de un profesor y dos estudiantes en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (2016). Por la primera, 25 años, y por la otro, 22 años, que luego la Corte Suprema elevó también a 25 años en el 2018.

El ex asesor de Fujimori, desde prisión, ha escrito libros y, eventualmente, por medio de su abogada Estela Valdivia, emite pronunciamientos de corte político en su página de Facebook. Por ejemplo, el 11 de setiembre último rechazó haber tenido “injerencia” en la grabación y propagación de los audios del Caso Swing, tras haber sido aludido en un mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra.

2. Almeyda, de Palacio a San Jorge

César Almeyda Tasayco, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), no solo fue su asesor en Palacio de Gobierno, sino también ocupó otros cargos, como jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (2003), presidente de Indecopi (2002-2003) y miembro permanente del Comité de ProInversión (2003-2004).

En junio de 2007, la Cuarta Sala Especial, entonces presidida por Elvia Barrios, condenó a cuatro años de prisión a Almeyda por haber negociado facilidades con el general Óscar Villanueva Vidal, quien era conocido con el cajero de Vladimiro Montesinos . El ex asesor presidencial estuvo recluido por 34 meses en el penal de San Jorge hasta diciembre de 2006.

La sala ordenó que cumpla el año y dos meses restantes bajo libertad condicional.

Almeyda fue inhabilitado en el 2007 por tres años para ejercer cualquier cargo público. (Foto: Enrique Cuneo | El Comercio)

El tribunal resolvió inhabilitar a Almeyda por tres años para ejercer cualquier cargo público, y ordenó que pague S/50.000 por concepto de reparación civil.

Durante el proceso, el ex asesor presidencial confirmó que se reunió con Villanueva en tres oportunidades, pero solamente para acelerar su trámite de colaboración eficaz, porque el fallecido militar, agregó, le contó, que temía por su familia. Agregó que en estos encuentros “no se tocó ningún tema ilegal, no se ofrecieron favores, ni se ofreció dinero”.

El ex asesor presidencial fue interrogado, en marzo de 2017, como parte de las investigaciones a Toledo por presunto lavado de activos por el Caso Ecoteva. El Ministerio Público había puesto en la mira dos cuentas que Almeyda abrió en Suiza. En ese momento aún no se conocía la confesión de Odebrecht, que acusa al exmandatario de recibir sobornos por los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

3. Belaunde Lossio, el asesor de Humala en campaña

El empresario Martín Belaunde Lossio no llegó a ser consejero de Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, pero sí fue su asesor cuando tentó, por primera vez, la Presidencia de la República en el 2006, cuando el Partido Nacionalista, aún sin inscripción vigente, fue en alianza con Unión por el Perú (UPP).

Belaunde Lossio fue capturado el 28 de mayo de 2015 en el departamento de Beni, en Bolivia, luego de permanecer cinco días en la clandestinidad desde su segunda fuga.

(Foto: El Comercio)

El escape del ex asesor de campaña de Humala provocó una crisis en el Ministerio de Gobierno (Interior) y en la Policía de Bolivia, cuyos altos mandos fueron retirados. El entonces presidente boliviano, Evo Morales, tuvo que destituir al ministro Hugo Moldiz, quien solo tenía cuatro meses en el cargo y relevar al comandante general de la Policía, Jorge Alberto Aracena Martínez.

“El señor Martín Belaunde Lossio es un delincuente confeso desde el momento en que se fugó, por huir”, afirmó Morales, entonces.

El 11 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia había aprobado la extradición del empresario por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, por su participación en el Caso “La Centralita”, oficina a la que se desviaron fondos del Gobierno Regional de Áncash para financiar una campaña de descredito contra los opositores del titular ancashino César Álvarez.

Belaunde Lossio aportó S/.265.000 a la campaña del Partido Nacionalista en el 2006, según la ONPE. (Foto: El Comercio)

Belaunde Lossio permaneció en prisión preventiva en Perú hasta el 14 de diciembre de 2019, cuando fue puesto en libertad. “Después de cinco años de prisión preventiva, voy a poder defenderme en libertad y demostrar mi inocencia”, indicó en aquel momento.

El Ministerio Público ha solicitado 22 años de prisión en contra del empresario por “La Centralita”.

El ex asesor de Humala también es investigado por el Caso Antalsis por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio, colusión agravada, entre otros . Y también ha sido incluido en las pesquisas contra el exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, por el Caso Odebrecht.

El equipo especial Lava Jato de la fiscalía solicitó 10 años de prisión contra Belaunde Lossio por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y ocultamiento, cometido en el marco de las campañas electorales de 2006 y 2011.

4. Carlos Moreno, “el negociazo” en el SIS

“Estar al lado del presidente te abre todas las puertas”. La frase es real y es de Carlos Moreno, el ex asesor presidencial en temas de salud, quien de esa forma presumía de su cercanía con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras planeaba un negocio con el fin de beneficiarse usando el Seguro Integral de Salud (SIS).

El programa “Cuarto poder” difundió, el 9 de octubre de 2016, dos audios que revelaron presuntos actos de corrupción por parte del médico, por los cuales fue denunciado ante el Ministerio Público por el propio gobierno días antes.

En las grabaciones que registran dos reuniones de Moreno –una en Palacio de Gobierno y otra fuera de este–, se escucha al médico planificar que la Clínica de Osteoporosis suscriba un convenio con el Arzobispado de Lima para permitir que ese centro de salud –que actuaría como una especie de centro parroquial– acceda a un acuerdo con el SIS, donde se atiendan los pacientes asegurados.

Las dos reuniones tuvieron lugar el 11 y 12 de agosto de 2016, ocho días después del nombramiento de Moreno como consejero del mandatario en temas de salud.

Inicialmente, el expresidente PPK dijo que Moreno renunció por "motivos personales". Luego se revelaron los verdaderos motivos. (Foto: El Comercio)

En octubre del 2016, Carlos Moreno dijo que las acusaciones en su contra son “una cortina de humo”. “Esperemos el final de las investigaciones, yo no he traicionado a nadie, mis convicciones son unas, mi trabajo es mi muestra”, exclamó.

La fiscalía anticorrupción solicitó, en marzo de 2018, que Moreno reciba una condena de cinco años de prisión por el presunto delito de negociación incompatible, en calidad de instigador.

De acuerdo a la acusación fiscal, el médico habría aprovechado su condición de consejero presidencial y responsable del Centro de Referencia Nacional en Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loayza para favorecer irregularmente a la Clínica de Osteoporosis S.A.C. en la atención de los beneficiarios del convenio suscrito entre el SIS y el Arzobispado de Lima.

Y en marzo de 2019, el Comité de Ética del Colegio Médico del Perú (CMP) inhabilitó por un año al ex asesor de PPK.

5. Luis Nava, el “chalán”

Luis Nava fue secretario general de la Presidencia durante las dos administraciones de Alan García (1985-1990 y 2006-2011). También fue ministro de la Producción, al cierre del segundo gobierno aprista.

Pero, tras la muerte del exmandatario, se convirtió en su principal delator. Afirmó, en un interrogatorio ante el equipo especial Lava Jato, que el ex jefe de Estado recibió dinero de Odebrecht.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata- según relató Nava- le entregó a García Pérez García “entre cinco o seis loncheras de US$60.000”.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para Alan García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía […] No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Jorge Barata me dijo que el presidente sabía la clave. El maletín entregado por Jorge Barata yo se lo entregué al expresidente Alan García en Palacio de Gobierno”, subrayó.

En el Sector de Operaciones Estructuradas de a constructora brasileña, a Nava se le dio el codinome de “Chalán”, porque, según explicó Barata, en el Perú se conoce así a quienes cuidan a los caballos de paso.

Barata, durante el interrogatorio al que fue sometido en abril de 2019, también recordó que al fallecido expresidente García lo apodaron como “Caballo loco” durante su primer gobierno (1985-1990). Esto a raíz de que el entonces joven mandatario rechazó pagar la deuda exterior del Perú y limitó las importaciones, entre otras medidas de carácter económico que fueron criticadas en su momento.

Nava también fue ministro de la Producción en el último tramo del segundo gobierno de Alan García (2006-2011). (Foto: El Comercio)

Nava cumple desde el octubre último arresto domiciliario, luego de que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Anticorrupción cambiara la prisión preventiva que venía cumpliendo en el penal Castro Castro desde abril de ese mismo año.

El ex secretario general de la Presidencia es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso del Metro de Lima.

Las declaraciones de Nava llevaron a que Pilar Nores –exesposa de García- y sus hijos lo denuncien penalmente por presunta calumnia y difamación.

