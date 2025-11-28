El fiscal supremo Pablo Sánchez se presentó de forma presencial ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para participar en el proceso de evaluación y ratificación en el cargo.

Según informó la institución, este viernes 28 de noviembre se llevaron a cabo las vistas públicas correspondientes a los procesos individuales de Evaluación integral y Ratificación a jueces y fiscales de los distrito judiciales y fiscales de Lambayeque, Piura y Lima.

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual y presencial, con Pablo Sánchez como el magistrado que se presentó físicamente ante el pleno de la JNJ a las 10 a.m.

“Su presentación se realizó en el marco del proceso ordinario mediante el cual la JNJ revisa la actuación funcional, la conducta ética y los resultados profesionales de los magistrados en actividad, conforme al artículo 62 del Reglamento del Procedimiento de Ratificación, aprobado mediante Resolución 260-2020-JNJ”, informó la junta.

Durante su presentación, el fiscal supremo respondió preguntas del presidente de la JNJ, Gino Ríos, y otros integrantes del pleno en una sesión que fue trasmitida públicamente por redes sociales.

Pablo Sánchez y otros fiscales y jueces se presentaron como parte del proceso de Evaluación Integral y Ratificación en el que la JNJ evalúa la información documentada, descargos y exposiciones personales de los convocados.