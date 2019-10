El padre de la criatura: Toledo y la carretera Interoceánica

Hace un año, cuando aún no eran tiempos de confesiones ni colaboraciones eficaces, Alejandro Toledo llegó al Congreso de la República para contestar un pliego de preguntas sobre presuntos sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos. Cuando entró a la sala 3, el ex presidente dejó en claro su molestia: “Con todo respeto, le digo que tengo una dosis de incomodidad porque la comisión dice ‘para averiguar coimas’”. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió al audio de aquella sesión reservada del 18 de mayo del 2016, en la llamada Comisión Lava Jato.

—Sobre presuntas coimas— Como hizo hace unos días, antes de que se ordenara su captura y 18 meses de prisión preventiva, el ex presidente negó que se hayan recibido pagos irregulares en su gestión. “No conozco ningún funcionario que haya hecho alguna negociación, porque no recibimos dinero”, insistió. A modo de explicación, dijo que su mandato solo se abocó a lograr el financiamiento y la licitación de la carretera Interoceánica, y que los pagos por ejecución de obra se dieron recién en el régimen aprista: “Nosotros realizamos el estudio, fuimos padre de la criatura […] Nosotros no implementamos la Interoceánica. Sabíamos que nuestro mandato no iba a alcanzar para implementar 2.500 kilómetros. Entonces, hay una incongruencia entre estas posibles coimas, si nunca hubo ingresos en nuestro gobierno.

[...] Lo implementó el gobierno del presidente García. Implementó la Interoceánica. Nosotros fuimos solo los autores”.

La posición del ex mandatario, sin embargo, se puso en entredicho meses después, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht había pagado coimas desde el 2005 durante el proceso de licitación de un proyecto de infraestructura.

—Encuentro con Barata— Confrontado sobre el encuentro de dos horas que mantuvo el 26 de agosto del 2004 con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Palacio de Gobierno, afirmó que no lo recordaba, pero a los minutos agregó que si bien no podía precisar fechas, sí “hubo una reunión en donde yo puse a Pro Inversión y a los constructores juntos para tratar de que esta obra se realice una vez que se aprobó la ley”. Precisó que, así como con Odebrecht, hubo reuniones “con Andrade Gutiérrez y otras empresas, incluyendo las peruanas”, pues las obras se dieron a consorcios.

—Cuando IIRSA nació en Pro Inversión— Alejandro Toledo respondió que no recordaba haber participado en la reunión clave de Pro Inversión del 22 de diciembre del 2004, en la que se gestó el marco legal para el acelerado nacimiento de la Interoceánica. “Los que participan en Pro Inversión eran independientes, había un presidente de Pro Inversión, había miembros del Gabinete que estaban en los sectores productivos, yo no recuerdo haber participado”, afirmó. Cuando el titular de la comisión, Juan Pari, insistió en que sí estuvo presente, Toledo respondió que “dada la envergadura del proyecto era probable”. El documento que prueba su presencia fue publicado el viernes en El Comercio.

—Toledo deslinda— En más de una ocasión, Alejandro Toledo buscó deslindar cualquier tipo de responsabilidad con respecto a las hoy investigadas licitaciones, e insinuó que Pro Inversión y su entonces ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski fueron los funcionarios responsables: “Tomamos nosotros la visión de Estado, el tema técnico se lo dejamos a los técnicos, estaba bajo la responsabilidad de Pro Inversión, coordinado con el Ministerio de Economía […] Dice ella (Fiscalía de la Nación) que no hubo ninguna irregularidad en el proceso de negociación del proyecto IIRSA […] Están ahí las evidencias. No conozco, para serle específico, algún funcionario. Si lo hubiera, eran los ministros de la Producción y el presidente de Pro Inversión de ese entonces”.

—La ley de la impunidad— Sobre cómo se gestó en tiempo récord en el Congreso la Ley 28670, que declaró de “necesidad pública” los IIRSA Sur y Norte, Alejandro Toledo aceptó que fue Palacio de Gobierno el creador de aquella iniciativa legal: “Nosotros fuimos los autores, pero tenía que venir al Congreso”. Quien presentó el proyecto fue el parlamentario peruposibilista Gilberto Díaz, y logró la aprobación de la norma en menos de 24 horas.

—Toledo y Lula, los presidentes investigados— El ex mandatario reconoció que fue durante los encuentros con su par de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que decidieron gestar la carretera; un proyecto “que la historia se encargará de juzgar”, agregó. Consultado sobre si el ex presidente de Brasil le pidió favorecer a alguna empresa de ese país, Alejandro Toledo respondió que “no hubo, por parte del presidente Lula ni por parte de algún funcionario de aquí, ninguna insinuación de nada”. Hoy, el ex mandatario brasileño afronta cargos por corrupción y pagos de coimas.

El acta del consejo directivo de pro inversión: El 22 de diciembre del 2004 el entonces presidente Toledo llegó a mitad de la reunión para discutir la aprobación de la Interoceánica. (Fuente: El Comercio)

