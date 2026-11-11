Exmandatarios esperan al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Fotos: Antonio Melgarejo/ El Comercio)
Exmandatarios esperan al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Fotos: Antonio Melgarejo/ El Comercio)
Por Redacción EC

Los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar se encuentran en el Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja, escenario en el que el papa León XIV brindará un discurso durante la noche de este miércoles.

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