Los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar se encuentran en el Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja, escenario en el que el papa León XIV brindará un discurso durante la noche de este miércoles.

La presencia de los exmandatarios se registra en el marco de las actividades oficiales de Su Santidad durante su visita al Perú.

@Politica_ECpe En el Gran Teatro Nacional, donde el Papa León XIV brindará un discurso esta noche, se encuentran los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. (Fotos: Antonio Melgarejo/ El Comercio) @Politica_ECpe https://t.co/Ptt7ghaajo — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 11, 2026

En el auditorio también se pudo advertir la presencia del embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, y algunos congresistas de la República.

Al promediar las 20.00 horas culminó la reunión entre el papa León XIV y la presidenta Keiko Fujimori, que sostuvieron en Palacio de Gobierno, la primera parada del Sumo Pontífice en su visita al Perú.

Una gran multitud se encuentra en los alrededores de la ruta que lleva a Robert Prevost camino al distrito de San Borja.

La agenda oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, entre el 11 y el 16 de noviembre.

@Politica_ECpe El Papa León XIV, tras dar la vuelta a la plaza mayor de Lima, ingresa a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori. Recibe honores de jefe de Estado. @Politica_ECpe https://t.co/3ven3ZmhyN — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 11, 2026

Uno de los momentos más esperados será su retorno a Chiclayo, donde volverá a encontrarse con los fieles que acompañaron su etapa como obispo.