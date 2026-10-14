Keiko Fujimori reiteró sus mejores deseos de una pronta recuperación al papa León XIV. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Keiko Fujimori reiteró sus mejores deseos de una pronta recuperación al papa León XIV. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reiteró sus saludos al papa León XIV, quien se viene recuperando de una intervención quirúrgica en la cual se confirmó su diagnóstico de cáncer de pulmón. Al respecto, dijo que esperan noticias oficiales para confirmar si podrá realizar la visita planificada al Perú en noviembre.

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