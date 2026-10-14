La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reiteró sus saludos al papa León XIV, quien se viene recuperando de una intervención quirúrgica en la cual se confirmó su diagnóstico de cáncer de pulmón. Al respecto, dijo que esperan noticias oficiales para confirmar si podrá realizar la visita planificada al Perú en noviembre.

En declaraciones a la prensa tras supervisar el almacén principal del Ministerio de Educación, aseguró que esperan notificaciones de la Santa Sede. “Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas, más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, acotó.

“Esperamos que su recuperación sea pronta, inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario. Acá lo importante e que su Santidad recupere su salud”, agregó. La mandataria insistió en expresar su solidaridad al Papa.

“Nos alegra saber que la operación ha sido bien realizada, que él se encuentra recuperándose. Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico pero quiero que el Papa sepa que desde acá, el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación”, manifestó.

En la víspera, Keiko Fujimori pidió a la ciudadanía una gran cadena de oración por la pronta recuperación del papa León XIV tras su intervención quirúrgica en Roma. La mandataria invocó la protección del Señor de los Milagros para otorgar alivio y fortaleza al Santo Padre durante este trance de salud en el mes morado.

Papa León XIV: estado de salud según la Santa Sede

El Vaticano comunicó que el equipo de cirugía torácica del Hospital Universitario Agostino Gemelli extirpó con éxito el lóbulo inferior del pulmón derecho del papa León XIV mediante una técnica videoasistida. La junta médica concretó la resección anatómica según el plan previsto luego de identificar semanas atrás una anomalía.

El examen histológico ejecutado durante el acto quirúrgico ratificó el diagnóstico definitivo de un adenocarcinoma pulmonar en tejido glandular respiratorio. Tras abandonar el quirófano, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el pontífice descansa habitación, donde se viene recuperando.

Las autoridades sanitarias del centro médico dispusieron un periodo de internamiento estimado en siete días para supervisar la respuesta biológica en las evaluaciones postoperatorias. Por esa razón preventiva, la Santa Sede canceló la agenda pública de audiencias generales hasta el 20 de octubre para asegurar su restablecimiento físico.