La referida organización política no ha deslindado de las ideas y propuestas que ha dado Humala Tasso en entrevistas, en mítines políticos y hasta en las mismas actividades del partido.

Todo ello ha quedado registrado en imágenes y videos que el Ministerio Público ha presentado como elementos probatorios para pedir al Poder Judicial que se declare la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O, se le cancele su inscripción partidaria, se prohíba su reinscripción partidaria y se inhabilite a sus dirigentes.

Y es que, en las participaciones públicas de Humala Tasso, que la Fiscalía de la Nación señala que fueron respaldadas por el partido político, el etnocacerista no solo promueve la expulsión de los ciudadanos extranjeros -especialmente los venezolanos-; sino también exalta a la violencia y asegura que de llegar al poder aplicaría la ejecución a los expresidentes.

“Esa exaltación a la violencia y matar a las personas lo comparte la Organización Política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, pues lo publicita en las redes y lo comparten sus dirigentes”, señala la fiscalía como parte de sus argumentos.

Otro hecho, asegura el Ministerio Público, es que Humala Tasso exalta los funestos hechos ocurridos en el “andahuaylazo”, cuando se sabe que “lo único que trajo ese acontecimiento fueron muertes de policías y muchos etnocaceristas presos”.

Como se recuerda, Humala Tasso fue condenado a 17 años de cárcel por haber cometido los delitos de homicidio, secuestro y rebelión, al tomar la comisaría de Andahuaylas, en enero del 2005.

Pese a ello, en diversas de sus intervenciones públicas, que son acompañadas por dirigentes del partido A.N.T.A.U.R.O., así como banderolas con el símbolo del partido, el etnocacerista niega los hechos y asegura que no fue culpable. Incluso, uno de los elementos probatorios presentados por la fiscalía, es un evento donde se celebró “el 19 aniversario del andahuaylazo”.

“Exaltar las muertes como ‘justo homenaje’ es algo inadmisible en un Estado de derecho, donde se privilegia la protección dé derechos fundamentales, y más aún la vida. Cuando se celebran acontecimientos son para recordarlos, promover y mantener en la memoria esos hechos. Realizar un homenaje al andahuaylazo, solo es promover los atentados contra la vida e integridad de las personas, idea que no es deslindada por la organización A.N.T.A.U.R.O.”, señala la fiscalía en uno de sus principales argumentos.

Antauro Humala y Marco Antonio Vizcarra Alegría, (presidente del partido A.N.T.A.U.R.O.).

El Ministerio Público resalta también las ideas anunciadas por Humala Tasso, en las que anuncia la ejecución de expresidentes, por “haber traicionado a la patria” o por haber incurrido en actos de corrupción.

La fiscalía resalta también que los principales directivos del partido A.N.T.A.U.R.O como Marco Antonio Vizcarra Alegría, (presidente del partido A.N.T.A.U.R.O.), Javier Sulca Cáceres (Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O.), José Luis Flores Castañeda (secretario nacional de Difusión, Prensa y Propaganda del del partido A.N.T.A.U.R.O), se presentaron junto a Humala Tasso en los diferentes eventos donde este propalaba sus ideas de odio y conducta antidemocrática. Y, pese a que dichos directivos luego fueron cambiados, nunca cuestionaron el accionar del Humala Tasso, quien hasta el momento continúa siendo militante del referido partido.

Acta constitución partido A.N.T.A.U.R.O.





A.N.T.A.U.R.O vs Antauro Humala Los hechos en el tiempo 1 22 de setiembre 2024 El partido político A.N.T.A.U.R.O comparte un video en su cuenta de Facebook sobre la visita de Antauro Humala a Chumbivilcas (Cusco) donde el etnocacerista ratifica que anunció la ejecución de expresidentes y que están analizando el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado. “Un gobierno que nace de la misma sangre del pueblo, como son los reservistas, lo etnocaceristas. Para nosotros no hay dudas, sabemos lo que hay que hacer, el problema es cómo llegamos. Para llegar, quisimos llegar dos veces por la rebelión, con el fusil en la mano, con la rebelión; y no nos fue muy bien, porque pasamos 18 años en cautiverio. Tuvimos un presidente que era un hermano mío y nos dejó preso, nos traicionó. La traición existe, pero hemos recuperado nuestra libertad, estamos acá. Lo primero que hice fue ir al sur y denunciar el crimen de Andahuaylas, pero también dije que iba a sur para levantar las banderas de una nueva asamblea constituyente, una nueva Constitución, del fusilamiento de presidentes, porque en la cárcel se piensa mucho y ya lo hemos craneado y estamos convencidos de que el pueblo peruano recupere la fe, es el fusilamiento de presidentes, por ladrones”, ratificó Humala Tasso entonces. 2 27 de mayo del 2024 Desde la cuenta de Facebook de Antauro Humala se transmite en vivo el evento “El primer congreso fundacional de A.N.T.A.U.R.O.”. “Bueno compatriotas, vamos a dar un mensaje. Este es un día histórico, no solo para el etnocacerismo, sino para la república peruana. ¿ porque? Se ha rescatado la linea histórica del etnonacionalismo peruano. Se ha rescatado la linea histórica del general Velazco, de la rebelión de Locumba, de la rebelión de Andahuaylas y de nuestro cautiverio (…) Vamos hacer temblar a toda la clase política con el congreso del 29 de octubre. Entonces, desde ahorita, ya estamos en el marcador, ya estamos en el partidor. Nuestra organización política del partido A.N.T.A.U.R.O no va ser declarado ilegal, hemos ganado todos los juicios y lo vamos a seguir ganando. La candidatura mía no va a ser defenestrada, pretenden hacerlo, per la ley Antauro tiene un reverso, que es también Alberto Fujimori. Entonces estamos en el partidor.”, aseguró Humala Tasso. 3 27 de mayo del 2024 En la cuenta de Facebook de Antauro Humala se publica bajo el título " Conferencia en la ciudad imperial del Cusco”, donde Raúl Humaní Ranilla Raúl ( Secretario Nacional de Planeamiento y Plan de Gobierno de A.N.TAU.R.O) asegura que Humala es su “líder”. “ (…) pero hubo un momento en el que pudimos correr para ver a nuestro lider, v nuestro Mavor Antauro nos agarró de las manos a todos y con una lágrima que salía de los ojos de un titán de nuestra patria, nos dijo:"Mis muchachitos románticos, ¿hasta dónde me han seguido ?". Creo que eso caló mucho en nosotros, porque ahora ya estamos bordeando ya los 40 años (...) y muchos de esa generación somos dirigentes a nivel nacional, v no porque simplemente pasemos franela a nuestro líder, sino porque lo hemos demostrado en la práctica. Todos estos largos años que nuestro líder ha estado preso hemos soplado el fogón tratando de encender esa llama v hemos soñado con la libertad de nuestro mavor Antauro”, aseguró Huamaní.

4 15 de enero 2024 Javier Sulca Cáceres, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O, comparte una foto de una bandera con el acróstico del partido y el rostro de Antauro Humala durante una movilización. 5 6 de enero 2024 Se realiza el “19 Aniversario del Andahuaylazo”, con la participación de Javier Sulca Cáceres, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O, y también Marco Antonio Vizcarra Alegría, por entonces presidente del partido A.N.T.A.U.R.O. En el evento, Humala y Vizcarra le entregan un presente en reconocimiento a Sulca Cáceres, quien también fue sentenciado por el “Andahuaylazo”, junto a Humala Tasso. La fotografía, fue publicada por Sulca en su cuenta de Facebook. 6 2 de enero 2024 Marco Antonio Sulca, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O , publica en su cuenta de Facebook la convocatoria para celebrar el “19 Aniversario del Glorioso Andahuaylazo”. “Todos los compatriotas de la región Junín están invitados a este aniversario del Andahuaylazo”, anuncia Sulca en su publicación.





1 2 de enero 2024 Marco Antonio Sulca, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O, publica en su cuenta de Facebook, una imagen de Antauro Humala, con la inscripción “Pena de muerte para los presidelincuentes”. Junto a la fotografía acompañana un texto señalando: “Somos hombres de acción, que de palabras, nuestros hechos hablan por nosotros...”. 2 31 de diciembre del 2023 Marco Antonio Sulca, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O, publica una foto de Antauro Humala con el logo del partido “Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros” y el texto “Fusilamiento para todos los presidelincuentes”. Además, escribe en el misma publicación: “El mayor Antauro Humala está convencido que el cambio de un país requiere de decisiones firmes sin titubeos, pondrá por delante el imperio de ley…Constitución del ‘79”. 3 31 de diciembre del 2023 Marco Antonio Sulca, Secretario Nacional De Reservistas y Movilización del partido A.N.T.A.U.R.O, publica una foto mostrando un polo con el símbolo del partido y el rostro de Antauro Humala. “Saludos patrióticos a todos nuestros compatriotas, desde Huacayo-Región Junín. ¡Viva el Andahuylazo!”, escribe entonces. 4 30 de diciembre del 2023 Jose Luis Flores Castañeda, Secretario Nacional de Difusión, Prensa y Propaganda del del partido A.N.T.A.U.R.O, quien en su cuenta de Facebook también comparte la “invitación del partido político” junto a la foto de Antauro Humala, para celebrar el “19 Aniversario del Glorioso Andahuaylazo”. 5 23 de noviembre del 2023 Jose Luis Flores Castañeda, Secretario Nacional de Difusión, Prensa y Propaganda del del partido A.N.T.A.U.R.O, reconoce que realiza “giras” con Antauro Humala, publicando una foto del etnocacerista en un mitin político. 6 5 de diciembre del 2023 El partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros- A.N.T.A.U.R.O comparte la publicaición de Ollanta Humala Tasso en contra del Tribunal Constitucional.





1 1 de noviembre del 2023 Jose Luis Flores Castañeda, Secretario Nacional de Difusión, Prensa y Propaganda del del partido A.N.T.A.U.R.O, realiza una publicación de una pancarta del partido político con la foto de Antauro Humala, a quien reconoce como “líder”. 2 8 de octubre del 2023 El partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros- A.N.T.A.U.R.O, comparte un segmento de la conferencia de Antauro Humala donde señala habla sobre el fusilamiento a presidentes y rechaza que los extranjeros trabajen en el Perú. “Vamos a aplicarlo a raja tabla, ese mismo día, que ningún extranjero puede trabajar solamente pueden hacer turismo (…) para nosotros, la seguridad ciudadana se va a recuperar fusilando a presientes y garantizándole trabajo a nuestra población y para eso tenemos que expulsar venezolanos masivamente”, anunció. 3 18 de abril del 2023 Antauro Humala es presentado en el “Primer Congreso del Partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros- A.N.T.A.U.R.O”. “Este primer congreso es un acto regional de Lima Metropolitana , provincias y el Callao ¿Y qué queremos? Primero, que la maquinaria etnocacerista, etnocancionalista y frente patriótico funcione como aprtido político”, señaló. 4 26 de septiembre del 2022 En el Facebook de "Antauro Humala Oficial" se difundide una conferencia bajo el título "Conferencia de prensa en la casa de periodistas en la ciudad de Juliaca – Puno”. “La Constitución basura que tenemos. Es decir, esa cuestión burocrática esas, no tienen importancia, la cuestión es la necesidad histórica y política, esto, tiene que haber un escarmiento histórico para que el pueblo entienda que el Proyecto Nacional va en serio. Este escarmiento histórico es constitucional y legal, simplemente yo exijo que se cumpla y lo vamos a cumplir. Yo no salgo de después de 18 años de la cárcel para bromear compatriotas (…) porgue ahora yo salgo, veo las condiciones históricas v al pueblo inarmado y más subyugado (Ininteligible') v tenemos la llave, en cualquier momento se puede exigir esto, oue se cumpla, v al cumplirse todos los presidentes salidos con esta Constitución malparida tienen que ser encarcelados inmediatamente, por obvio motivo, porque también son unos delincuentes de Lava Jato”, indicó en su entrevista.

5 13 de septiembre del 2022 En el Facebook de "Antauro Húmala Oficial" se difundide una conferencia bajo el título " "Conferencia de prensa en Abancay denunciando el crimen de Estado, ocurrido en Andahuaylas acaecido en el 2005” “Bueno, según esta Constitución, como también la anterior, la del 79', la traición a la patria se pena con el fusilamiento. Entonces, para nosotros esta clara la cosa. Todos los presídelincuentes habidos desde el 05 de abril del 92', han disputado en entregar más la soberanía, y entregar más el espacio vertical, el territorio vertical de nuestra patria a empresas extranjeras y hay veces estados extranjeros. Entonces, esto se contempla como traición a la patria, porque para nosotros también la alta corrupción presidencial es una extensión de la figura constitucional de traición a la patria, por ende, (ininteligible) nosotros si vamos aplicarles la pena capital en un eventual gobierno etnonacionalista”, expresó el etnocacerista. 6 Ricota 11 de septiembre del 2022 En el Facebook de "Antauro Húmala Oficial" se difundide una conferencia bajo el título "Conferencia de prensa Andahuaylas My. Antauro Húmala". “Lo más grave es mi sentencia misma. Yo estoy sentenciado por ser un asesino de policías, osea, oficialmente para el Estado peruano v según los tribunales del Perú, vo. Antauro Húmala sov un vil asesino de policías, sin embargo, dentro de todos los etnocaceristas que hubo en el Andahuaylazo v que estuvimos presos por el andahuaviazo y que fuimos juzgados por el andahuavlazo, todos, absolutamente todos fueron absueltos menos vo. Es decir el único Que no disparo no fue absuelto, v todo los que dispararon fueron absueltos, peor aún, yo estoy condenado como coautor sin coautores (…) Entonces, simplemente vamos aplicar eso. Entonces, con eso, y yendo a la respuesta, se tiene que aplicar la pena capital a todos los presidelincuentes, porque o sino el pueblo peruano no va entender que vamos en serio, no va entender que vamos en serio”, sostuvo Humala Tasso. 7 4 de septiembre del 2022 Se difunde un video denominado "Reencuentro Etnocacerista Del My. Antauro Con Los Héroes Del Andahuaylazo” sobre un pronunciamiento de Antauro Humala. “Este es un reencuentro, soy el último que sale de prisión, es decir, para nosotros ayer fue Andahuaylas, ayer fue hace 17 años y 7 meses y tantos días, ayer fue el humo y la pólvora de las barricadas de Andahuyalas, y ahora, luego de largo cautiverio en que se ha demostrado que los etnocaceristas jamas se rinden y que solamente descansan cuando están muertos (…) En Andahuaylas se está formando el germen de la nueva república, en la cual el pueblo peruano será auténticamente representado. Se puede decir qu ustedes han cumplido y cumplen el rol de precursores. Compatriotas, me van acompañar con tres vivas. ¡Viva la reserva etnocacerista! ¡Viva el andahuaylazo! i Viva el Perú!”, profirió Humala.





El escenario que se espera ante la decisión de la Corte Suprema

José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, sostuvo que la decisión que pueda emitir la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, será de primera instancia y que esta es apelable en una segunda instancia dentro de la misma Corte Suprema.

Luego de ello, la decisión que se adopte respecto al Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros- A.N.T.A.U.R.O, recién quedaría firme. Mientras ello no pase, señaló, la organización podrá continuar con sus actividades políticas.

No obstante, explicó que si el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se declare “ilegal” al partido A.N.T.A.U.R.O , no prospera, dicha organización mantendrá su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), “con lo cual estará permitido de participar en todas las elecciones”.

“Esta será la primera vez que un partido sería declarado ilegal en el Perú, esta es una figura que nunca se ha aplicado en el Perú pero que la ley lo establece. El sistema, lo que ha hecho es protegerse de partidos antidemocráticos que se quieran filtrar en la vida democrática del país y esa es la única herramienta que tenemos para defender el sistema de aquellos partidos que no son democráticos.” José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral





Caso contrario, sostuvo, si la Corte Suprema acoge la tesis de la fiscalía, lo que tendrá que hacerse es declarar la ilegalidad del partido, con lo cual el partido es cancelado del ROP e impedido de que presente candidatos en las elecciones.

El abogado consideró que, en casos como estos, tiene que prevalecer el derecho de todos los peruanos a que se preserve el estado democrático antes que el derecho partidario de los militantes inscritos en el cuestionado partido político.

“Independientemente del partido que sea, aquel partido que favorece conductas antidemocráticas debería ser cancelado del registro por mandato del artículo 14 de la ley”, señaló.

Jorge Jáuregui, abogado especialista en materia electoral, explicó que los argumentos jurídicos están en la Ley de Partidos Políticos, y señala que si un partido acciona contra el orden democrático corresponde que el Ministerio Público solicite a la Corte Suprema su declaratoria de ilegalidad.

No obstante, en su opinión, pretender buscar la ilegalidad de un partido político por un personaje, podría ser peligroso para otros partidos políticos.

“Podría abrirse una ventana peligrosa a la figura veto de organizaciones políticas, porque estamos en una etapa en que el mismo Congreso ha usado argumentos propios del régimen democráticos para ir generado vetos contra personas”, sostuvo.

En todo caso, alegó, si se sigue la línea de partidos políticos que socavarían el orden constitucional, podría considerarse al partido Fuerza Popular (FP), pues los que ha hecho es “atacar sistemáticamente el régimen democrático, pues ha vacado presidentes constitucionales, ha generado una implosión del sistema constitucional con una bancada mayoritaria”.

Recordó también el caso de Renovación Popular, cuyo excandidato presidencial Rafael López Aliaga, profirió palabras a favor de la muerte de Pedro Castillo.

Por ello, señaló que no se debería generar interés en un partido como A.N.T.A.U.R.O y tampoco darle relevancia a una persona como Antauro Humala, pues de lo contrario pasaría con el ahora presidente Javier Milei, que no era conocido y fue puesto en la palestra en contraposición a los sectores tradicionales y terminó siendo elegido presidente de Argentina.

“El caso del partido Antauro, que es un partido que no aparece con perspectiva de éxito real, y focalizarlo con tanto interés en principio va a generar interés. Todos los grupos que están en contraposición con las prácticas autoritarias de estos partidos, que no son conservadores; sino que son ultraderecha bastante beligerante con el régimen democrático, van a pensar que esa es una opción interesante.” Jorge Jáuregui, abogado especialista en materia electoral.





Ficha de inscripción de Antauro Humala en el partido A.N.T.A.U.R.O.

Julio Silva Meneses, consultor político y abogado especialista en materia electoral coincidió en que estamos ante una situación inédita, puesto que es la primera vez que el Ministerio Público presenta este tipo de cuestionamientos contra un partido político que se ha materializado en una demanda de ilegalidad.

En esa línea, sostuvo que es una decisión trascendental puesto que, se tendrá que sopesar el derecho que tenemos todos los peruanos de participar en la vida política y por otro lado la defensa de los principios democráticos y derechos constitucionales.

“La tesis fiscal plantea que este partido; y en concreto a través de una figura visible que es el señor Antauro Humala, habría emitido una serie de declaraciones que constituyen potenciales agravios contra los derechos constitucionales. Será una decisión bastante importante pues la Corte Suprema tendrá que analizar los argumentos de cargo y de descargo de la organización política”, sostuvo.

Remarcó que hasta ahora hemos visto en los procesos electorales que los partidos políticos dejan de existir cuando no cumplen determinados parámetros preestablecidos en la norma legal que es la Ley de Organizaciones Políticas, pero estas se vinculan a las “vallas” de representatividad mínima de los partidos políticos. Por ejemplo, si un partido político no participa en determinadas elecciones se le cancela su inscripción, si un partido no logra un determinado número de representantes en el Congreso también se elimina su inscripción.

“Se ha señalado que Antauro Humala no sería solo un dirigente, pero tampoco no se puede negar que era una figura visible dentro del partido, y que el discurso que tiene este señor, al menos considero yo, no se condice con los valores y principios democráticos que deberían tener los lideres o figuras visibles de agrupaciones políticas.” Julio Silva Meneses, abogado especialista en materia electoral.

Silva Meneses precisó que si se rechaza el pedido de la fiscalía (en doble instancia), se confirmaría la inscripción del referido partido político; y por tanto podrá participar en las elecciones generales que se convocarán en abril del 2025.

Ello, debido a que lo único que exige la ley es que, todos los partidos políticos que tengan su inscripción vigente a la fecha de la convocatoria a las elecciones, pueden participar o presentar candidatos para las Elecciones Generales del 2026.

“Entonces, si el partido A.N.T.A.U.R.O llega con inscripción vigente hasta esa fecha (abril del 2025), podría participar de las elecciones generales y por tanto, podría presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencias, senados, diputados y parlamentarios andinos.”

Julio Silva Meneses, abogado especialista en materia electoral.





Finalmente, el abogado señaló que en su opinión, que partidos políticos que alberguen ideas extremistas no deben permanecer en la vida política del país.

“Ahora, ya pasamos a un análisis de corte político y es si es que a nuestra democracia le hace bien este tipo de candidatos radicalizados o extremistas y considero, en opinión personal, que no. Estamos viendo que en nuestro actual Congreso tiene este tipo de matices extremos y no le ha sumado democracia, recién en vías de consolidación”, afirmó.