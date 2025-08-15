El partido político Ahora Nación, al cual pertenece Alfonso López Chau, desistió de su pedido de integrar una alianza con la agrupación Salvemos al Perú, con lo que oficialmente se canceló este trámite pocos días después de que lo solicitaran dentro del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En la resolución 255-2025-DNROP/JNE, firmada por Felipe Paredes san Román, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), quedó formalizada la conclusión del proceso de inscripción de esta alianza que iba a llevar como nombre Ahora Nación.
El documento recuerda que el 2 de agosto el personero legal Nelson Machuca Castillo presentó formalmente el pedido para registrar esta alianza.
Sin embargo, luego de recibir esta documentación, el personero de Salvemos al Perú, Julio Gamboa Cerna, pidió la inscripción de nuevos directivos y modificar el estatuto de su partido político.
El pleno del JNE encontró observaciones a este proceso, las cuales fueron absueltas el 12 de agosto, con lo cual se admitió formalmente el planteamiento.
Mientras estaban en proceso de realizar nuevas observaciones a Salvemos al Perú y su nuevo estatuto, el 15 de agosto recibieron un escrito de Ahora Nación donde desisten en el pedido de conformar la alianza. Junto a esto presentaron un acta firmada el día anterior, 14 de agosto, firmado por todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido político en la que definieron esta decisión.
El ROP estableció que el pedido de desestimiento cumplió con todos los requisitos formales y que se presentó dentro del plazo de ley, por lo que resolvió aceptarlo, con lo que formalmente queda sin efecto el proceso para inscribir esta alianza.
