Diversos partidos políticos se pronunciaron luego que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconociera en un discurso oficial la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa de Loreto, en el que es el más reciente caso de tensiones diplomáticas sobre territorio fronterizo en los últimos días.

Fuerza Popular rechazó de “manera categórica” las declaraciones de Petro y lamentó que recurra a “afirmaciones infundadas que solo generan tensión innecesaria”.

“Este territorio es, sin lugar a dudas, parte del Perú, como lo confirman la historia, el derecho internacional y los tratados vigentes. No está ni estará en discusión”, señaló el partido fujimorista.

#Comunicado: Rechazamos de manera categórica las recientes declaraciones de Gustavo Petro.

Alianza para el Progreso (APP) que tiene como presidente al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, también rechazó las expresiones de Petro que ponen en duda la soberanía peruana sobre esta zona.

Defendemos con firmeza la soberanía de Santa Rosa 🇵🇪. Rechazamos toda provocación y respaldamos la defensa de nuestro territorio con respeto a los tratados internacionales.



🅰️🅿️🅿️

“Consideramos que las declaraciones del mandatario colombiano son una provocación que enturbia de manera injustificada las relaciones de buena vecindad que siempre se han mantenido con el pueblo colombiano”, destacaron.

Finalmente, APP pide al Gobierno que sea firme en la defensa del territorio peruano y que apoyarán para que la estabilidad vuelva a ambos países.