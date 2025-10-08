La abogada penalista Giovanna Vélez denunció el plagio íntegro de un artículo suyo en la tesis que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó ante la Universidad Alas Peruanas (UAP) en el año 2009 para graduarse como doctora.

En entrevista con Canal N, señaló que se trata del artículo titulado “El Código Procesal Penal peruano: La necesidad de cambio en el sistema”, publicado en el 2006 en la página web de la Universidad de Friburgo de Alemania.

“Es un trabajo que yo realicé en el año 2006, a partir de mi experiencia sobre reforma procesal penal. En ese año se estaba implementando el Código Procesal Penal en el sistema penal peruano, recién se iba a iniciar”, expresó.

“Por eso es que escribo este artículo, plasmando algunos hallazgos sobre vacíos y contradicciones en el Código Procesal y planteando algunas recomendaciones para modificaciones”, agregó.

Vélez mencionó que a raíz de que el portal La Encerrona diera a conocer el presunto plagio, utilizó el programa Turnitin que le permitió descubrir que el plagio de su artículo fue total: se publicó todo el texto en el capítulo 5 de la tesis, desde la página 83 a la 111.

“Yo desconocía, incluso no sabía sobre qué había hecho la tesis la señora Benavides, cuál había sido su tema de investigación, y resulta que a raíz de que un programa revela este tema, se advierte que habría copiado mi artículo”, acotó.

“Como ya se ha hecho pública la tesis, se ha colgado en distintas páginas web, quise comparar si eso era cierto, qué tanto había copiado. Efectivamente, de la página 83 a la 111, en el capítulo 5, sale copiado el íntegro del artículo”, añadió.

Detalló que obtuvo el título de abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con una tesis de pregrado que fue calificada con la máxima mención de sobresaliente. Esa tesis luego se convirtió en un libro.

Presentó denuncia

Giovanna Vélez también dijo que no conoce a Patricia Benavides. “No la conozco, ni siquiera en reuniones de trabajo hemos coincidido. Por eso que ignoraba por completo cuál había sido el tema de investigación por parte de ella, así como también que hubiese tomado mi trabajo”, subrayó.

La abogada penalista informó que a raíz de este hecho, ha presentado una denuncia penal ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el tema está en manos del Comité de Ética, que podría incluso suspender en el ejercicio de la profesión a Benavides Vargas.

“He presentado (una denuncia ante el Colegio de Abogados) el día de ayer y el Comité de Ética está evaluando el tema. Podría traer como consecuencia el inicio de un proceso administrativo disciplinario, con una sanción que podría ser la inhabilitación para el ejercicio de la profesión”, sentenció.