Patricia Benavides defendió la resolución a su favor emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituye como fiscal suprema y fiscal de la Nación, y reiteró que fue a la sede del Ministerio Público este lunes ejerciendo estos cargos.

Este lunes, comentó que volverá a acudir a la sede de la Fiscalía de la Nación tal y como lo hizo el 16 de junio y dijo esperar que Delia Espinoza la reciba.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Espero que me reciba porque la intención, el tema es que como fiscal suprema ya habilitada y fiscal de la Nación conforme a una resolución de la JNJ acudí al Ministerio Público, al piso 9 donde una trabajadora tuvo un mal comportamiento de tirarme la puerta en la cara”, comentó a Canal N.

Benavides, quien había sido destituida por la anterior conformación de la JNJ en el 2023, aseguró que tanto su defensa legal como la misma junta entregaron formalmente la notificación de su restitución al Ministerio Público para su cumplimiento.

En esa línea, también defendió la validez de la decisión a su favor de la cual dijo que fue por “unanimidad” pese a que solo votaron seis de los siete miembros de la JNJ.

“El Dr. Francisco Távara se excusó de intervenir en esa investigación él mismo, de motu propio, y no participó en el informe oral. Y en la Ley de Procedimientos Administrativos establece que quien no participa en el informe oral no puede entrar a votación. En la votación entraron los seis miembros habilitados. Hay una unanimidad. Eso se explica en la misma resolución, que explica al detalle lo que es la unanimidad”, insistió.

Patricia Benavides también defendió su actuación como fiscal de la Nación al retirar del cargo a la fiscal Bersabeth Revilla, quien tenía a su cargo la investigación contra su hermana la jueza Enma Benavides.

“El hecho objetivo es que estaba como fiscal de la Nación y tenía que tomar decisiones para tener un Ministerio Público eficiente y eficaz”, comentó.

En respuesta a la actuación de Patricia Benavides, Delia Espinoza, fiscal de la Nación, calificó lo ocurrido como “un golpe a la democracia” porque se pretende “sacarla por la fuerza” del cargo.

🚨 #FiscaliaInforma | Mensaje de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. pic.twitter.com/k1QtgulLqU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 16, 2025

“Se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, fui elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre del 2024, prestando juramento ante la nación y de manera pública el 8 de noviembre del mismo año”, expresó en un video publicado este 16 de junio.