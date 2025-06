El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dijo que la crisis en el Ministerio Público por el intento de Patricia Benavides de volver como fiscal de la Nación, podría ser objeto de debate en el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia.

En la conferencia de prensa ministerial de este 18 de junio, Arana expresó su preocupación por la situación de la Fiscalía de la Nación porque esto genera desconfianza en la ciudadanía.

“Desde el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, el Ejecutivo ofrece la posibilidad de que estos temas puedan ser objeto de ventilación y, si nos permiten a nosotros intervenir, damos este espacio para compartirlo y analizarlo junto a todos los titulares del sistema judicial”, señaló.

Premier Eduardo Arana y ministros de Estado ofrecen conferencia de prensa hoy 18 de junio del 2025

Arana recordó que este espacio, presidido por la presidenta Dina Boluarte, integra a los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Contraloría, así como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.

“Sería un buen espacio para poder conversar y delimitar de manera muy amable y cordial y sin ventilar de manera pública los inconvenientes que se están generalizando”, exhortó.

El primer ministro, dijo que no se pronunciará a favor de Delia Espinoza como actual fiscal de la Nación, o de Patricia Benavides. “En el Ejecutivo no vamos a tomar partido por uno o por otro, no vamos a decir que a esta le corresponde, no vamos a opinar, no vamos a atizar ese enfrentamiento para politizar esta situación. Esto no es correcto”, resaltó.

Eduardo Arana indicó que la preocupación que siente como “institucionalista” también afecta la credibilidad que tiene la fiscalía ante la población. “Además de enfrentar a personas, a instituciones, afecta la credibilidad del sistema de justicia, afecta la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva, en un sistema de justicia que esté cerca de la población y que además presente que no existe ningún tipo de politización ni afectación de la objetividad”, expresó.