El actual fiscal provisional, quien fue designado como fiscal supremo provisional coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por Benavides Vargas ha sido mencionados por diversos testigos, el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva y el Testigo TP 01-2024-FSEDCFP, como una de los principales gestores de intereses a favor de los requerimientos de la suspendida fiscal.

Hasta el momento, Huamán Muñoz no ha brindado alguna declaración pública o ha contestado a medios de comunicación para aclarar su participación y brindar su versión de los hechos. Sin embargo, El Comercio accedió a la declaración que brindó en su calidad de testigo ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, que investiga a Benavides Vargas.

La declaración, rendida antes de ser incluido como investigado, la realizó el 26 de enero del 2024, ante los fiscales provinciales Reynaldo Abia y Nathaly Mengoa, adscritos al despacho supremo.

En su versión, el fiscal reconoció que, por orden de Benavides, le entregada resoluciones, informes y estados de las investigaciones contra congresistas. Además, afirmó que la ex fiscal de la Nación, les pidió usar el aplicativo “Signal” porque le habían informado que el Gobierno los estaba “chuponeando”.

Huamán Muñoz, ha sido mencionados como uno de los personajes que habría operado, a pedido de Benavides, para la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lograr el contacto político en el Congreso, elaborar resoluciones de archivo contra algunos congresistas investigados en la Fiscalía de la Nación, apoyar con información sobre las investigaciones a parlamentarios, haber sostenido reuniones en busca de que Benavides pueda sortear las investigaciones ante la Junta Nacionales de Justicia, entre otros hechos narrados en las investigaciones fiscales.

Patricia Benavides lo convocó a su domicilio para que asuma el cargo y allí participó Jaime Villanueva

Ante las primeras versiones que lo implicaban en esta trama de corrupción, Huamán Muñoz dijo ante la fiscalía suprema que todo el trato, comunicación y reuniones que mantuvo con la suspendida fiscal suprema, fueron en el rubro profesional.

Según Huamán, conoció a Benavides Vargas, aproximadamente, en el 2008 cuando él era fiscal adjunto provisional del pool de fiscales de Lima y ella era fiscal provincial penal de Lima, y que su relación fue laboral.

Eventualmente, dijo, la veía y la saludaba, así como con todos los fiscales provinciales con los que había laborado. Incluso, señala, en una de esas ocasiones, Benavides lo cuestionó por qué no había incautado el dinero hallado en las oficinas de Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Pedro Castillo, cuando intervino Palacio de Gobierno en noviembre del 2021, en su calidad de fiscal provincial anticorrupción.

“Entonces, eventualmente, me encontré con la doctora Patricia Benavides, y me dijo ‘qué pasó, te están cuestionando en los medios por no haber incautado el dinero’, y me pregunta ‘por qué no has incautado el dinero’ y le expliqué los motivos o fundamentos jurídicos por los que no incauté el dinero y entonces me dijo ‘ah bueno si no has tenido ninguna inconducta funcional debes estar tranquilo’”, narró Huamán sobre ese episodio.

Los cuatro fiscales y dos policías que encontraron los US$20 mil en el despacho de Bruno Pacheco. (foto: Ministerio Público)

Meses después, aseveró, cuando Benavides asumió como Fiscal de la Nación lo convocó a su domicilio y le pidió apoyar en el Área de Denuncias Constitucionales. Según dijo, entendía que su convocatoria era por “mi expertis en delitos de corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito”.

“No recuerdo la dirección, pero una vez me convocó a su domicilio para que la apoye en Área de Enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales como fiscal adjunto supremo. Eso fue aproximadamente, creo, durante el período en que ya la habían nombrado, pero no había juramentado como fiscal de la Nación, esto es en el año 2022.”

Marco Huamán, fiscal provincial.

Como se recuerda, Huamán fue designado en julio del 2022 como fiscal adjunto supremo provisional y coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales que está adscrito al despacho de Fiscalía de la Nación, hasta el 13 de diciembre del 2023, en que se hizo efectiva su renuncia, y retornó como fiscal provincial del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Centro.

Sin embargo, aquella vez no fue la única oportunidad en que Huamán acudió al domicilio de Benavides. Según el mismo fiscal provincial, hubo una segunda vez y la razón fue cuando buscaban organizar “el equipo” de trabajo.

“Fueron dos veces, una la que ya referí en mi pregunta anterior, y después creo que fue para tratar de organizar el equipo, para darnos las pautas del trabajo y de las funciones de las áreas de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.”

Marco Huamán, fiscal provincial.

En ambas reuniones, dijo el fiscal, estuvieron los asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, así como la fiscal Marita Bárreto. Esta último, como se conoce, se desligó posteriormente de dicho grupo por diferencias con Benavides.

El fiscal Huamán aseguró que fue en la primera reunión, en la vivienda de la suspendida fiscal suprema, la primera vez que conoció a Villanueva Barreto, quien desde ese entonces ya habría sido asesor de Benavides.

“Lo conocí (a Jaime Villanueva) cuando me convocaron a la reunión para ser adjunto supremo, fue la primera vez que lo vi ahí, estábamos en el domicilio de la doctora Patricia y ahí me lo presentaron, mi relación con dicha persona fue laboral y funcional, él era el asesor de la doctora Patricia”. Marco Huamán, fiscal provincial.

En un extremo de su declaración, Huamán Muñoz aseveró no saber quiénes eran las personas del entorno de Benavides, pero aseguró que “los funcionarios” eran sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao. Además, tenía dos fiscales “correctores de proyectos” quienes eran Aníbal Castañeda y Julio Guzmán, encargados de trabajar los proyecto de la ex FN.





Benavides les dijo que les habían intervenido teléfonos y debían usar Signal para enviar archivos y proyectos

Al ser consultado sobre las comunicaciones sostenidas con Benavides, el fiscal provincial dijo que “eventualmente” cuando ya era fiscal anticorrupción y ella era jefa del Área de Peritos como fiscal suprema adjunta, “coordinaba constantemente con ella para la asignación de peritos” para su despacho, lo cual fue cerca al año 2015.

Posteriormente, indicó cuando ella lo nombró fiscal supremo provisional coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, “las comunicaciones eran más directas”, y muy eventualmente por teléfono.

Reconoció que “algunas veces” le enviaba por WhatsApp, por ejemplo, “algunos proyectos cuando era fin de semana para que ella con su equipo lo trabaje”; y los dos fiscales Aníbal Castañeda y Julio Guzmán, nos revisaban los proyectos y hacían correcciones de forma y fondo.

Sin embargo, según Huamán, las comunicaciones por teléfono y Whatsapp cambiaron a pedido de la misma Benavides Vargas, quien les ordenó que para el envío de documentos o proyectos de resolución fiscal, debían usar el aplicativo “Signal” pues se le habían informado a ella que “el gobierno” les había intervenido los teléfonos.

“Inicialmente que por WhatsApp y luego por indicaciones de la Dra. Benavides, por temas de interceptación, por Signal también”, relató el fiscal provincial.

Esto fue, dijo, cuando se encontraban investigando el caso de Pedro Castillo.

“Cuando estábamos llevando el caso de Pedro Castillo, la Dra. Patricia dijo que tenía información de que nos habían intervenido los teléfonos y el WhatsApp, el gobierno, entonces ahí para comunicar los archivos, proyectos o algún informe que se le enviaba dijo que por seguridad, para que no chuponeen, dijo que se le mande por Signal los proyectos o informes”.

Marco Huamán, fiscal provincial.









“Bajaba Jaime Villanueva y entonces preguntaba cómo van los casos de los congresistas, la denuncia de Castillo, de los ministros, de los Mochasueldos”

Huamán Muñoz fue preguntado si se había comunicado con Jaime Villanueva y tuvo que reconocer que sí, que no lo hizo por correo electrónico; sino “por conversación telefónica y las apps WhastaApp y Signal, sí; ya que era el asesor de la Dra. Patricia Benavides”.

En este punto, el fiscal provincial comenzó a reconocer que, por indicaciones de Benavides, se compartía “cuadros estadísticos” de las investigaciones o “las disposiciones” de los casos que habían sido emitidos en su despacho.

“Yo no sé quienes, pero sé que era con los asesores, recuerdo que también la Dra. Quineche, pero era una instrucción que había dado la doctora Patricia a su entorno por el tema del chuponeo que referí en la pregunta anterior, para enviarle los proyectos y los informes a la Dra Patricia Benavides. Quiero agregar que a los asesores de la dra. Patricia Benavides se le enviaban también por Signal la información que pedían, como cuadros estadísticos, o las disposiciones que habían sido emitidas, y también al gerente de imagen institucional”, anotó Huamán.

En las subsiguientes respuestas, el fiscal provincial comenzó a especificar qué casos compartía con Villanueva, siempre amparado en el argumento que Benavides había autorizado que compartan con este la información de los casos.

“La Dra. Patricia Benavides había indicado que la información era reservada, pero que se podía compartir con sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, y el gerente de imagen institucional, para que hagan sus pronunciamientos”, excusó Huamán.

Indicó entonces que la última vez que se había comunicado con Villanueva, habría sido la semana anterior a su detención (26 de noviembre del 2023), pero no recordaba la fecha exacta.

Huamán justificó dicha comunicación indicando que Villanueva, “a veces bajaba al área” -de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales- y “solicitaba información, como por ejemplo una disposición, que la Dra. Patricia quería información, sobre cuántos casos tenía Castillo o los congresistas”.

Indicó que algunas veces, cuando el exasesor de la suspendida fiscal suprema, bajaba y su despacho no tenía la información a la mano, “decía que la mandemos por Signal o WhatsApp, eso es lo que el decía y se le enviaba”.

Sin embargo, cuando fue preguntado si alguna vez le había trasladado el pedido de algún congresista, Huamán aseguró que no se lo habían pedido y que no habría “tolerado” someterse a algún requerimiento ilícito.

A renglón seguido, volvió a reiterar que Villanueva era el que más “bajaba” a su despacho en busca de información.

“El señor Abel Hurtado nunca ha bajado a mi despacho, generalmente bajaba Jaime Villanueva y entonces preguntaba cómo van los casos de los congresistas, la denuncia de (Pedro) Castillo, de los ministros, de los Mochasueldos, en general preguntaba.”

Marco Huamán, fiscal provincial

En ese momento, Huamán dijo recordar un episodio en el que Villanueva le preguntó específicamente por el caso del congresista Edgar Tello Montes, lo cual vio “sospechoso”. Afirmó que no le dio la información al entonces asesor puesto que, al ser una pregunta directa sobre un investigado, no estaba dentro de lo que había autorizado Benavides.

No obstante, indicó que sí llegó a preguntarle al fiscal a cargo del caso por el estado de dicha investigación contra Tello y este le dijo que ya se había vencido el plazo y estaba para denuncia constitucional. Por tanto, revisó el caso y se hizo la denuncia constitucional.

“Quiero agregar como en el caso de Tello Montes era una pregunta directa por un investigado, entonces no se le dio la información, porque ello no estaba dentro de lo que había autorizado la Dra. Benavides, porque lo que estaba autorizado era proporcionarle copia de las disposiciones, de las denuncias constitucionales y algunas providencias también donde se señalaban diligencias y darles también cuadros estadísticos o el estado general de la denuncias, cuáles están por vencer, cuáles están avanzando.”

Marco Huamán, fiscal provincial.





Respecto a Miguel Girao, otro de los asesores de Benavides y actualmente detenido, el fiscal Humán afirmó que lo conoció en el 2012, cuando el primero era asistente en las fiscalías anticorrupción de Lima.

Posteriormente, dijo, en el 2020 volvieron a contactar y le pidió que lo asesore en su tesis de maestría ya que Girao “era un tipo académico”. Y, después, coincidieron en la Fiscalía de la Nación, y su relación era de índole laboral.

Huamán dijo que con Girao sí se comunicó vía correo electrónico, por el tema de su tesis y, cuando que estaban en la FN, también se comunicaba con él para enviarle disposiciones fiscales o información sobre los casos, pero en menor medida.

El fiscal señaló que, como con el resto de asesores y personas cercanas a la ex FN, con Girao se comunicaba inicialmente por WhatsApp “y luego por indicaciones de la Dra. Benavides, por temas de interceptación, por Signal también”.

“Cuando trabajamos con la Fiscal de la Nación, al igual que con Jaime Villanueva, se le compartía eventualmente, disposiciones o información que requerían indicando que iban a elaborar informe o pronunciamiento, se le han mandado disposiciones, documentos, pero eran menores, más era con Jaime Villanueva que era el que se mandaba información, o con los gerentes de imagen”, aseveró.

Sobre Abel Hurtado, otros de los asesores de Benavides y actualmente detenido, el fiscal provincial señaló que lo conoció cuando empezó a trabajar en la FN y en ocasiones coordinaba con este los trámites para la presentación de una denuncia constitucional en el Congreso.

“Por comunicación telefónica, no recuerdo si le he enviado algún documento relacionado con la presentación de una denuncia constitucional por WhatsApp o Signal, porque con él hemos tenido mínima comunicación”, aseveró sobre Hurtado.





Huamán confirmó haber entrevistado a fiscal que luego fue designado al Eficcop

En otra parte de su declaración, Huamán Muñoz, se pronunció sobre la designación del abogado Guillermo Silva Loli, quien según su propia confesión, fue infiltrado por la presunta red criminal de Benavides, en el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En su declaración del 3 de noviembre del 2023, Silva Loli aseveró que el fiscal Ricardo Dulanto le indicó que coordinaría con el fiscal Marco Huamán para ser colocado en Eficcop. “Tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICCOP”, le indicó Dulanto, según Silva.

Sobre esto, en la versión de Huamán, se necesitaban fiscales adjuntos para el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y se les pidió recomendaciones o propuestas para dichos cargos. “Hubieron varias propuestas, una de ellas es la persona que menciona, Guillermo Silva Loli, que fue propuesta por Ricardo Dulanto, dijo que era su compañero de universidad”, indicó.

Aseguró que fueron cuatro o cinco personas a las que entrevistó, juntamente con la fiscal Karina Quineche, y se vio que tenía perfil para que trabajar en su despacho. Entonces, se presentó su currículum, junto a otros dos ante la entones Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien al final le indicó que necesitaba fiscales para el área de Derechos Humanos y para fortalecer Eficcop.

“La doctora Patricia me comunicó que necesitaban fiscales para derechos humanos y también para potenciar el equipo Eficcop, y que sigamos buscando gente porque había decidido enviar dos currículos a derechos humanos, y uno de ellos, el que corresponde a Guillermo Silva, a donde la Dra. Marita (Barreto), entiendo que era para que la Dra. Marita Barreto en su condición de coordinadora de EFICCOP haga el filtro y realice la propuesta respectiva, porque todo nombramiento de fiscal provisional previamente requiere de la propuesta que hagan los presidentes de distritos fiscales o los coordinadores”, dijo sobre el tema.

Sin embargo, a la siguiente respuesta, Huamán Muñoz, reconoció haberle preguntado a Silva Loli por información sobre la investigación que seguía el Eficcop sobre Sada Goray. Esto, dijo, ocurrió el 23 o 24 de noviembre de 2023, debido a que Benavides le había indicado que ese año debían terminar con los casos contra Pedro Castillo; y uno de ellos estaba vinculado al exministro Geiner Alvarado, por cuyo caso siempre preguntaban.

Sada Goray antes de ser trasladada y pasar a custodia del INPE para cumplir su prisión preventiva.

Indicó que, para ellos, la declaración de Salatiel Marrufo, “era más o menos débil” para sostener una denuncia constitucional, y por tanto necesitaban información que corrobore la información del colaborador eficaz que tenía en su despacho, sobre el caso.

Ante ello, dijo, “la Dra. Patricia dijo, abajo deben tener. Pregunten al equipo especial que tal vez tengan información”, pero Eficcop no les daba información.

Entonces, se reunió con todos los fiscales del caso para ver la manera de cerrar el caso; y recordó que Guillermo Silva habría sido designado al Eficcop a cargo del Caso Sada Goray, que estaba directamente relacionado al de Geiner Alvarado.

Por ello, le pidió al fiscal Dulanto, preguntándole si “el chico que trajiste de repente nos puede dar alguna información” porque Benavides estaba pidiendo cerrar el caso. Fue entonces que Dulanto procedió a llamar a Silva Loli para que acuda a la FN.

“Le digo, tal vez el amigo que propusiste y que me dice que esta viendo el caso Sada Goray puede darnos alguna información del caso, y entonces me dice, lo hago subir y lo llama, y lo hace ingresar a la oficina de la Dra. Quineche, ella no estaba. Por la cercanía de la oficina de Dulanto, que estaba al frente de la oficina de la Dra. Quineche, me llaman, yo voy, y lo veo allí a Silva Loli”. Marco Huamán, fiscal provincial.

Sin embargo, según Huamán, cuando llega a la oficina, el fiscal Ricardo Dulanto le informa que Silva Loli ya no tiene el caso Sada Goray, porque lo habían cambiado a otro equipo de Eficcop. Igualmente, Huamán dice haberle preguntado si tenía información que pueda compartirles.

“Entonces yo directamente le pregunto si tenía alguna información. Entonces me dice que ya no trabajo en el caso, pero ante los antecedentes que no nos daban información del caso el equipo especial, y se cuestionaba que estaban favoreciendo a Sada Goray (…) entonces, lo único que me limité a preguntarle es que si había visto alguna irregularidad en el manejo de algún caso y él me dijo que no había visto nada irregular, ni de Marita ni de nadie.”

Marco Huamán, fiscal provincial





El fiscal provincial aseguró que esa fue toda la conversación que tuvo con Silva Loli, que no duró ni un minuto y luego se retiró nuevamente a su oficina.

Sobre Ricardo Dulanto, el fiscal Huamán aseguró que lo conoce desde que fue designado en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en julio del 2022; y su nombre se lo propuesto la fiscal anticorrupción de Lima Este, Rosmery Villavicencio, ya que dicho funcionario trabajaba en ese despacho. Entonces, indicó, dada la proactividad de Dulanto, y en acuerdo con su fiscal adjunta, decidieron proponerlo ante Benavides para que los designe al despacho de Enriquecimiento Ilícito “ante la necesidad de tener un fiscal provincial que nos ayude a revisar los proyectos de los fiscales”.

Aseveró que con Dulanto tenía comunicación por WhatsApp, Signal y telefónicas, y se reunían, trabajaban juntos y la relación laboral era buena.