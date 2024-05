La documentación que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) entregó para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el abogado José Luis Castillo Alva, el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho y los asesores de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides incluye testimonios de fiscales que integraron el equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El pasado 14 de febrero, el fiscal provincial Max Castro Huamán declaró ante el Eficcop sobre las presiones de Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación.

Entre abril del 2022 y julio del 2023, Castro fue fiscal provincial adjunto del primer despacho del equipo especial de fiscales del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que están implicados abogados y magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. El fiscal titular era Andy Rodríguez.

En noviembre del 2022, Castro asumió la carpeta fiscal 09-2019, que involucraba al abogado José Luis Castillo como presunto integrante clave de la presunta organización criminal. La obstaculización y hostigamiento empezó cuando planteó la formalización y una probable detención preliminar contra Castillo.

Castro primero relató un encuentro que el fiscal Rodríguez y él tuvieron con Castillo, en el que se dieron cuenta de que el abogado conocía detalles de la indagación que se le seguía.

“[...] En uno de esos días de trabajo, el investigado José Luis Castillo Alva solicitó una entrevista a mí y al fiscal titular Andy Rodríguez. […] En la entrevista el abogado [Castillo] nos refirió datos de la estrategia de su investigación como si tuviera conocimiento de la proyección de las acciones que se iban a realizar dentro de la investigación”, declaró Castro.

“Nos dio a entender que, ante cualquier requerimiento de una prisión preventiva que podamos presentar, él no representaba peligro de obstaculización de fuga. Claramente se había filtrado la información de que se formalizaría la investigación. Allí es donde sucede el primer acto de hostigamiento contra mi persona y la investigación”.

Exfiscal adjunto del primer despacho 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Declaración de exfiscal Max Castro como testigo

Otro acto de hostigamiento de la suspendida fiscal de la Nación, según el testigo de Eficcop, ocurrió en abril del 2023, poco después [de] que presentara el requerimiento de prisión preventiva contra Castillo.

El fiscal provincial Andy Carrión le contó a Castro que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no lo quería en el equipo del caso porque supuestamente “era cercano a la exfiscal [suprema] Zoraida Ávalos”.

“El fiscal Andy Rodríguez me llamó a su despacho y me dijo que la ‘gente de arriba’, refiriéndose a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, no me quiere en el equipo especial de fiscales abocados a investigar Los Cuellos Blancos del Puerto porque supuestamente era del grupo de la doctora Fanny Quispe y de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos”.

En mayo, Benavides además le pidió a su superior Andy Rodríguez que preparara un informe concluyendo su nombramiento, ante lo cual el fiscal Castro anunció su renuncia.

“[Andy Rodríguez] me dijo que no renuncie, que pida un cambio, porque Patricia Benavides Vargas me quiere fuera del equipo especial que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, pero no fuera del Ministerio Público” dijo.

En julio del 2023, Max Castro fue cambiado al distrito fiscal de Lima Norte, donde laboró hasta noviembre de ese año. Luego dejó el Ministerio Público. El exfiscal contó que actualmente trabaja de forma independiente, como creador de contenidos para las redes sociales.

La cobertura de las audiencias

Entre noviembre de 2022 y julio del 2023, el fiscal provincial titular Andy Rodríguez Domínguez fue responsable del primer despacho del equipo del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Como jefe de ese despacho, Rodríguez tuvo varios casos, pero el único que le produjo problemas fue la carpera fiscal 09-2019, en la que el abogado Castillo Alva era uno de los investigados.

Rodríguez se dio cuenta de eso en abril del 2023, cuando el área de imagen institucional del Ministerio Público le negó la cobertura de las audiencias del pedido de prisión preventiva para Castillo.

“[...] Tuve que solicitar la cobertura a Justicia TV del Poder Judicial, quienes sí atendieron mi requerimiento y el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria accedió. Esta situación de falta de apoyo institucional me incomodó, ya que en esas fechas el fiscal Max Castro y mi persona éramos blanco de ataques a través del diario La República […] y el portal web Sudaca [...]”.

Declaración de fiscal Andy Carrión ante la Eficcop

Fiscal provincial Andy Rodríguez

A fines de ese mes, Patricia Benavides lo citó a su despacho para manifestarle su incomodidad por su pedido para que el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto sea expuesto a los medios.

“Me reiteró que no debía meterme con la prensa, ante lo cual yo mencioné que esas noticias tendenciosas en contra del fiscal adjunto Max Castro y mi persona la habíamos considerado como peligro procesal y que lo íbamos a sustentar”, dijo.

En la misma reunión, Benavides le dijo que su fiscal adjunto, Max Castro filtraba información a la prensa y que “no tenía conductas correctas”, por lo cual “debía limpiar la casa y decidir lo pertinente”.

“Si bien es cierto no me pidió que lo saque, a mí me incomodó, ya que sentí que me estaban sugiriendo que lo retirara del equipo, por lo que le repetí que no emitiría ningún informe en su contra, lo que le habría incomodado a la doctora Benavides”.

José Luis Castillo Alva implicado en 'Los Cuellos blancos del Puerto' por sus vínculos con los jueces Walter Ríos y César Hinostroza, habría buscado, con el apoyo de suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides, contar con fiscales que lo beneficiarán. (Foto: Poder Judicial)

El fiscal Andy Rodríguez y el fiscal adjunto Max Castro recordaron que antes, en febrero del 2023, informaron de la filtración de las investigaciones por parte de Edith Holgado, una fiscal que trabajaba en ese despacho.

“La fiscal Edith Holgado Vera, fiscal adjunta, solicitó información de la carpeta auxiliar del Caso 09-2019 al doctor Max Castro, lo que nos llamó la atención, ya que en la información a la que tuvo acceso estaban los oficios donde se solicitaba la información de las medidas de coerción que tenía Castillo Alva”, recuerda Rodríguez.

“Tomando en consideración antecedentes de presuntos actos de deslealtad advertidos, [...] tomé la decisión de retirar la confianza a la fiscal”, relató el fiscal Andy Rodríguez.

Pese a su pedido al fiscal coordinador de ese entonces, la fiscal Holgado continuó en el equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos hasta junio del 2023. Andy Rodríguez dejó de ser el fiscal de ese equipo especial mediante una resolución publicada el 15 de julio del 2023. Ni el fiscal superior ni la suspendida fiscal de la Nación le explicaron los motivos de su salida.

El almuerzo en la casa del investigado

El fiscal que sustituyó a Andy Rodríguez en el primer despacho del equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos, en julio del 2023, fue Jorge Vargas Sueldo, nombrado por referencias de Miguel Girao, uno de los asesores de la exfiscal Patricia Benavides que ha sido detenido por la investigación del Eficcop.

El abogado renunció tres semanas después, como él mismo declaró, por presiones para beneficiar al abogado Castillo Alva.

Fiscal Jorge Vargas Sueldo reveló encuentro con abogado José Luis Castillo Alva a pedido de asesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides

Fiscal Jorge Vargas Sueldo

Vargas contó que, días después de su nombramiento, Girao lo llamó para invitarlo a almorzar junto con un abogado cuyo nombre, según afirma Vargas, no había prestado atención durante la comunicación telefónica.

Al llegar a un departamento en San Isidro para el almuerzo, lo recibieron Girao y Castillo, uno de los investigados en la carpeta 09-2019 que acababa de recibir en sus manos.

“El abogado empezó a mencionar distintos detalles de la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en la que él se encontraba como investigado, indicando que el principal escollo eran los fiscales Jorge Díaz Cabello, quien era el coordinador del equipo especial, y el fiscal provincial Andy Rodríguez”, contó Vargas en su declaración.

“Girao me dijo que me había convocado [al almuerzo] para que yo evalué el caso de la manera más objetiva posible”.