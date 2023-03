La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aclaró este miércoles 1 de marzo que es un organismo constitucional autónomo que actúa con independencia y al margen de articulaciones políticas, y que su compromiso con la lucha contra la corrupción ha sido claramente demostrado.

Fue al expresar su “inquietud” por las expresiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto a la investigación preliminar que inició en su contra por los cambios en el Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto.

A través de un comunicado, indicó que la Constitución reconoce a la JNJ la facultad de iniciar investigaciones en torno a la conducta funcional de los jueces, juezas y fiscales de todas las instancias, en el ejercicio de sus funciones judiciales y fiscales.

“En consecuencia, la expedición de una resolución abriendo una investigación preliminar responde plenamente a sus facultades y atribuciones”, manifestó.

Señaló que la resolución que dispone la indagación, que es de carácter reservada, tiene el propósito de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta disciplinaria, a fin de identificar a los presuntos responsables de ésta, o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada.

En ese sentido, refirió que la investigación preliminar permite establecer si existe mérito suficiente para iniciar un procedimiento disciplinario.

MIRA AQUÍ: Fiscalía reforzará indagaciones por muertes durante protestas

“En consecuencia, expresamos nuestra inquietud por las expresiones y valoraciones realizadas por la doctora Benavides. El Perú se define como un Estado Constitucional y democrático. De ello se deriva que el ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometido a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (artículo 45º de la Constitución)”, agregó.

La JNJ explicó que en el caso de los magistrados supremos, el sometimiento a la Constitución y la ley se materializa a través de facultades de investigación y disciplinarias que ejerce la JNJ al amparo del artículo 154º de la Constitución.

MIRA AQUÍ: Ministerio Público separa fiscalías contra el terrorismo de las de derechos humanos

“En concordancia con este artículo, el inciso 2 del artículo 67° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala el deber de todo administrado de prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos”, acotó.

“La JNJ y sus miembros han sido objeto de constantes agravios de quienes integraron redes que afectaron la prestancia del sistema de justicia y ha sido objeto directo, junto con otras instituciones democráticas, del golpe de Estado procurado por el señor Pedro Castillo. Ninguna alusión de cercanía a tales posiciones alcanza a este Pleno”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte destacó labor de Patricia Benavides y Elvia Barrios en defensa de legalidad y orden democrático

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia invocó a las altas autoridades del sistema de justicia a tener una “actuación pública mesurada, prudente y compatible con la investidura que ejercen”.

Comunicado de la Junta Nacional de Justicia. (Foto: JNJ)

¿Qué dijo la fiscal de la Nación?

Patricia Benavides atribuyó la investigación que le inició la Junta Nacional de Justicia a un “acto de amedrentamiento y obstrucción” a su función y señaló que la resolución emitida “es nula”, ya que el Equipo Especial del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto no ha sido desarticulado, sino reforzado, y prueba de ello es que se han concluido con la escucha de todos los audios del caso en solo seis meses de gestión.

“Acabo de tomar conocimiento de que en un acto ilegal y arbitrario la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del equipo especial Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi personal”, expresó.

“Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto como ya he dicho, en más de una oportunidad, y se cuentan con los informe técnicos, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino por el contrario ha sido reforzado, tan así es que en seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años”, agregó.

En suma, Benavides Vargas consideró que la decisión de la Junta Nacional de Justicia “constituye la consumación de los ataques iniciados” desde que tomó la decisión de investigar al poder político y que constituyen los riesgos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de su función como fiscal de la Nación.

MIRA AQUÍ: Congreso notifica a fiscal de la Nación sobre levantamiento de inmunidad del expresidente Pedro Castillo

“Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que viene obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos, el que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, subrayó.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a alto funcionarios del actual Gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”, añadió.

Pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. (Video: Canal N)